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戴資穎被迫搭經濟艙　吳思瑤砲轟潘文忠去年打包票坐商務艙

▲▼戴資穎搭乘經濟艙。（圖／翻攝IG）

▲戴資穎搭乘經濟艙。（圖／翻攝IG）

記者黃巈禾／台北報導

我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，全數選手卻搭經濟艙，而官員卻坐商務艙。對此，民進黨立委吳思瑤看不下去並痛批，「官員坐商務艙，選手坐經濟艙？虧待選手，政策跳票，請體育署踹共！」

吳思瑤表示，從上屆里約奧運起，她就爭取確立出賽選手搭商務艙的原則，要給選手充分支持，用最佳狀態應戰，何況這屆東奧，更費力爭取到選手配備倍增的待遇，怎麼還來不及誇獎，代表隊才出國門，就出狀況了？看到新聞消息已第一時間詢問，體育署說明，是因東奧防疫規定，乘客必須「旁邊無人、前後排無人」，考量商務艙座位排數不夠才讓選手坐在經濟艙。

吳思瑤認為，還是可以檢討調整的作法，例如有什麼理由只能包機一台嗎？就算已經包機，也可考慮請華航調整座位配置，再不行，也該像戴資穎爸爸說的一樣，「 事先告知大家都搭經濟艙」，資訊應該明確，有了心理準備，相信選手也能體諒，最讓人不解的是，主角們擠經濟艙，商務艙讓給不參加比賽的官員們，這是什麼道理？政策不能說一套做一套！去年教育部長潘文忠打包票，選手跟教練都會搭商務艙。

吳思瑤還說，怪的是體育署六月底說明保證，就算各個項目比賽日程不同，返台也會讓選手搭商務艙為主，返台可以，出征反而不行，這又是什麼邏輯？不是反其道而行嗎？高規格禮遇選手，對選手體貼大器，各項安排事前溝通清楚，才是最大的支持，最好的鼓勵！

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