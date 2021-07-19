奧運國手搭經濟艙！邰智源2年前「神預言片段」曝光：狗官去坐貨艙

記者鄒鎮宇／綜合報導

2020東京奧運中華代表隊19日包機前往日本，選手卻都坐在經濟艙，而官員及中華奧會主席林鴻道等人坐在商務艙，引起社會譁然。民眾黨立法院黨團副主任柯昱安貼出網路節目《木曜4超玩》片段，發現56歲主持人邰智源早就針對此事大罵，甚直說「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！」

▲邰智源2年前影片的內容被網友翻出。（圖／翻攝《木曜4超玩》）



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邰智源在《木曜4超玩》於2019年3月21日的節目中，和羽球世界排名第三金牌國手周天成聊天，談到國手出國比賽都搭乘經濟艙時，便詢問周天成說，「我以前聽說體育署或是相關的官員出國都是做商務艙，我們選手都是坐經濟艙，是不是這樣子？」

▲影片29分36秒處。



「這個不好說啦！」聽到周天成尷尬地回答後，邰智源立刻暴怒說「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！讓我們真的要去比賽的選手坐商務艙，讓他們舒舒服服」。邰智源認為，國手代表國家出去比賽爭光，拿金牌後讓世界看到台灣，因此國家應該對這些辛苦的國手更好，而不是確定得金牌後，官員才出現握手。

該段影片因19日的「羽球天后戴資穎搭乘經濟艙」事件被挖出，網友看完紛紛留言，「超前部署唉邰哥」、「朝聖」、「神預言QQ」、「回來看阿公的經典名言」、「兩年前的影片，回頭來看，真是諷刺」、「邰邰先知，長官們都搭商務艙呢」。

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