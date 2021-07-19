戴資穎擠經濟艙！「中華羽協」臉書疑隱藏負面留言　網發現傻眼

▲世界球后戴資穎。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2020東京奧運中華代表隊19日統一包機前往日本，卻讓世界球后戴資穎等選手坐在經濟艙，教練及中華奧會主席林鴻道等人坐在商務艙，引起社會譁然。許多網友氣憤地到中華羽協幫忙討公道，卻疑似被隱藏留言。

戴資穎在IG發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，進而曝光奧運選手坐在經濟艙，而奧會主席林鴻道、體育署官員、23位教練等36人坐在商務艙。對此，總統蔡英文也為曾允諾奧運選手搭乘商務艙而道歉，行政院長蘇貞昌也震怒，要求教育局提出檢討報告，並致電戴資穎道歉。

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針對艙位安排事件，中華羽協表示，「對於選手皆安排搭乘經濟艙，本會也於出發時選手反映才得知此事，站在支持選手的立場，本會已緊急建議體育署及中華奧會在選手的住宿、交通等事宜再多協助羽球代表隊，並爭取於返國時升等商務艙。」

▲▼中華羽協疑似隱藏臉書上的負面留言。（圖／翻攝臉書）



許多網友仍無法接受，紛紛到中華羽協的臉書粉專留言，「坐商務艙的人有參加比賽嗎」、「到底是誰要比賽？長官嗎？」「官員的商務艙位不用爭取，這種小事還要爭取，可憐啊」、「能當選奧運選手非常不容易，希望台灣官員能發自內心尊重、崇拜與支持運動員」。

此外，中華羽協的臉書粉專貼文疑似隱藏網友留言，按下「所有留言」後顯示的留言數與看到不符，讓不少網友更為氣憤，直呼「前面幾篇刪光光」、「狂刪留言，廢到笑」、「經不起公評嗎？」「我先存檔留言，等等被刪了」、「留言消失啦！」

據了解，臉書隱藏留言後，留言的網友還能看到自己的回應，但他人無法看到該則留言，因此留言總數不會減少。

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