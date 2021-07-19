快訊／國手出征東奧「全坐經濟艙」！潘文忠發文道歉網罵翻

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

記者閔文昱／綜合報導

我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，全數選手卻搭經濟艙，而官員卻坐商務艙，引發各界不滿。教育部長潘文忠事後也在臉書道歉，並透露將向行政院提出檢討報告。不過網友似乎不領情，紛紛砲轟「請懲處搭商務艙的官員」、「官員沒有敏感度，不知道這會讓民眾不爽，也是不可思議」、「人數眾多，不會多包幾台？」

潘文忠臉書全文如下：



有關今日東京奧運代表團啟程前往日本，「中華奧會代表團、體育署行政人員搭乘商務艙，參賽國手搭乘經濟艙」一事，這樣的安排沒有讓國手在前往日本途中有最好的照顧，整體思慮不周，我要向所有奧運代表團國手致歉。



為因應此次東京奧運嚴格的防疫規範、確保選手安全，行前經與防疫團隊討論、評估，決定採取包機形式出國，並分散座位，確保代表團不跟其他旅客接觸。本次去程包機為330空中巴士，共有313個座位，分別為36席商務艙座位、277個經濟艙座位。因選手人數眾多，故安排坐在經濟艙前艙，以「旁邊無人、前後排無人」的方式分散乘坐，後面出發的梯次、回程都已安排各代表隊國手及教練搭乘商務艙返國。在疫情前，我們已經有向大家報告說明，國手出席大型國際賽事一定要獲得最好的照顧，為了減低長時間飛行對身體的負擔，一定要安排商務艙，才能保持最好的體能狀態。雖然防疫優先，但未周全考量到國手的需求，仍有檢討空間。



在代表團抵達東京後，我也與蘇貞昌院長一起致電給羽球國手戴資穎，為我們的安排不周表達歉意。蘇貞昌院長也同時指示我需確實督導體育署，全力照顧在日參賽國手的需求，讓68位國手全心投入賽事，無後顧之憂。在接下來的賽會，我們會以最嚴謹的態度，持續以最高規格的防疫保護選手的安全，更細緻、周延的去照顧選手的需求。



防疫雖然產生影響，但不是理由；選手優先，是國人共同的期待，也是行政機關責無旁貸，必須設法達成的目標，教育部跟體育署會深切檢討。



最後，我也要向所有奧運代表團的國手，與關心臺灣體育的國人致上最深的歉意，我們會在奧運會後，就本屆奧運籌備規劃進行檢討，並向行政院提出檢討報告。