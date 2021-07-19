東奧質詢紀錄曝！潘文忠掛保證「已規劃好」：選手、教練搭商務艙

▲台灣東奧選手赴日參賽，卻搭乘經濟艙。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者柯振中／綜合報導

東奧即將開幕，台灣國手搭乘包機赴日，卻被發現全數搭乘經濟艙，引起民眾憤怒。在事情發生以前，教育部長曾到立院接受備詢，當時被問到相關問題，立刻保證「選手、教練會坐商務艙」，也已經做好規劃，如今跳票以後才出來鞠躬道歉，讓許多網友相當傻眼。

依據立院公報「第109卷第三期」的會議紀錄，國民黨立委洪孟楷當時詢問蘇貞昌，7月24日馬上要迎來東京奧運，若選手一定要前往參加比賽，相關準備做得如何，尤其是路線的部分。

當時洪孟楷提醒，台灣與日本只有一個小時的時差，直飛也只要3個小時，此次的目標一定要比上一次好，希望行政院全力支持。洪孟楷也補充，以往都有說，運動員人高馬大，坐在經濟艙，可能會較為困難，希望能夠多挪一些經費，讓選手們坐得寬敞。

▼教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）



當時潘文忠則保證，「現在是選手、教練會坐商務艙，這個已經做好規劃。」洪孟楷再度詢問「全部的選手、教練都坐商務艙？確定」，潘文忠則回了「是」。

後來與行政院長蘇貞昌的對談中，洪孟楷也再次提到選手搭機的問題，希望能夠坐得寬鬆一點，或一人一排，蘇貞昌則說「有，就是商務艙」。洪孟楷聽完答覆，才終於表示，希望能照顧好選手，「你照顧選手，我肯定你，可以嗎」，結束了質詢。

潘文忠當時不斷保證，選手、教練搭乘商務艙，還「已經做好規劃」，如今選手們全數搭乘經濟艙赴日，引起民眾眾怒，儘管已經開記者會、鞠躬道歉，還是讓人無法諒解。

▼洪孟楷質詢記錄曝光，潘文忠掛保證「選手搭商務艙，已規劃好」。點圖可放大。（圖／翻攝立法院公報）

