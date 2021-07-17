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微解封首日500人包場！六福村未見人潮　挑戰假日：有機會破千

▲微解封首日設施包場！　六福村挑戰周末假期：來園數可望破千。（圖／六福村提供）

▲六福村挑戰微解封後第一個周末假日，業者預估，今日入園人數有機會破千。（圖／六福村提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今天是樂園7月13日微解封後的第一個假日，天氣晴朗，許多在家宅久了的遊客紛紛選擇到戶外大型遊樂場透透氣，新竹關西六福村一早也出現了排隊購票人潮，業者預估，今日入園人數有機會突破千人。

去年4月間爆發疫情以來，六福村也多次經歷疫情打擊，當時即便到了假日，來客數也只剩下約1成左右，甚至清明連假，也不到過去同期的一半，即使到5、6月也不慎理想。

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今年本土疫情爆發，原本就慘淡經營的六福村再次遇上三級警戒，園區暫停開放，來客數瞬間歸零，終於等到這一次的疫情趨緩，中央宣布7月13日進行有條件的微解封，六福村才終於開門迎客。

▲微解封首日設施包場！　六福村挑戰周末假期：來園數可望破千。（圖／六福村提供）

▲▼六福村入園處一早出現零星遊客準備購票入園。

▲微解封首日設施包場！　六福村挑戰周末假期：來園數可望破千。（圖／六福村提供）

7月13日微解封開園首日，六福村一整日的來園人數還不到500人，甚至不少遊樂設施還出現「包場」的情況，而今(17日)也是微解封後第一個假日，從一早的購票來潮看來，應該不會有大批湧進的情況發生，業者預估，有機會破千。

六福村表示，微解封期間防疫不打折，圈區內禁止室內用餐、一律改戶外飲食，戶外設「用餐專區」，不僅人數控管，限制同一用餐區域內的遊客不能超過9人，且每個單人用餐座位都保持1.5公尺距離，遊客用餐時間也被限制為25分鐘，且現場會有服務人員在遊客用餐完畢後立即消毒，且會向遊客宣導用餐時嚴禁交談，餐後更需立即戴上口罩，確保其他還在用餐的遊客衛生健康。

目前遊樂設施全面採預約制，園方也透過設置「防疫小尖兵」，由工作人員隨時於園區內巡守、引導，提醒遊客保持安全距離，且所有工作人員都戴防疫面罩，園區環境更1天消毒4到8次，希望能讓遊客玩得更放心。

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