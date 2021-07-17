南投假日拚疫苗覆蓋率　造冊與預約民眾分流避免重演群聚

▲南投縣接種作業厲行分流，各地疫苗施打情形今轉好。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣力拚新冠肺炎疫苗覆蓋率，縣府接種作業假日不打烊，今日結合各地醫療院所單位開設65個接種站，持續為民眾接種，並將造冊者與1922預約者分流；民眾一早就陸續依照通知單時間到各接種站接種疫苗，流程都堪稱順暢，類似南投市平山里施打站昨（16）日因人數過量群聚而中止的亂象不再復見。

南投縣府今於13鄉鎮市衛生所、9家醫院及43家診所設施打站，為67歲以上及1922平台預約民眾提供接種服務，昨天平山里尚未施打的民眾被安排至漳興國小繼續完成接種，縣府民政處長吳燕玲前往漳興國小了解長者及1922預約平台民眾報到情形，並慰問醫護人員辛勞。

▲▼南投縣接種作業厲行分流，各地疫苗施打情形今轉好。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，今天67歲以上造冊民眾接種人數共1萬1563人，漳興國小接種站有155位預約民眾前往接種；另使用1922預約平台民眾自昨日開打，預約登記總數有2679人，共有33處接種站，接種率約93%，17日預約登記人數有2641人，分別在44處接種站施打疫苗，其中南投、竹山、草屯及埔里等大型接種站於下午時段堤供接種服務，與造冊民眾分流。

吳燕玲說，民眾報到接種相當踴躍，也都能按照通知單時間分時分流報到接種，加上動線安排得宜，接種區採宇美町式安排，醫師問診評估及醫護人員施打疫苗也相當流暢迅速，接種秩序良好；他也特別感謝醫護人員及志工犧牲假日，熱心為民眾服務，並提醒民眾要多喝水、多休息，並注意身體健康狀況，如身體不適應儘速就醫。



►早餐下午茶必備 可愛外型拍照超美



►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」 15接觸者PCR出爐！



►獨／南投確診男醫院輕生內幕曝！遭友傳染捲毒品案 情緒失控



►清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多 她直呼：療癒



►日月潭九蛙疊像快「滅頂」 步道觀景平台月底新亮相