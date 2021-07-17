台中確診醫恐怖病毒量曝！群聚醫院同樓層未隔離　僅列關懷對象

▲台中市衛生局長曾梓展說明新增確診個案情況。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今（17）日新增1例本土確診，案15492為北區62歲男性醫師，為治療惡性腫瘤5月遂停診到北部醫院住院治療，但醫生所住的該間醫院同樓層在6月29日爆發院內感染卻未被匡列、隔離，醫師當天出院回台中休養，被北部衛生單位「關懷」，7月16日因發燒、意識不清緊急由119送至醫院急診，經檢驗陽性確診，其Ct值為10、病毒量高，目前住院隔離治療中，且人已清醒。

台中市衛生局長曾梓展坦言，該名醫師所住的同樓層病房6月29日開始出現確診病例，當天即辦理出院返回台中，「在疏散過程中，北部醫院評估該名醫師不需特別隔離，所以沒被通知，醫師回到台中只有來回住家、醫院兩邊，以及14日跟家人前往花旗銀行中港分行，未有其他公共場所足跡。」

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根據台中市衛生局調查，該名醫師5月1日因個人健康因素，即未到任職醫院上班，6月22日採檢PCR陰性，6月23日赴北部某醫院住院治療，但一周後同樓層病房6月29日至7月1日陸續出現確診病例，因此該院6月29日逐步清空病房，個案也於6月29日出院返回台中，7月9日開始出現症狀，7月16日因發燒、意識不清緊急由119送至醫院急診，經檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。