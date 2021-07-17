快訊／高雄51歲打AZ後接種站內休息　突「全身抽搐」緊急送醫

▲高雄至德堂開放疫苗施打傳出一女突抽搐送醫，圖非當日畫面。（圖／高雄市府提供）
記者洪靖宜／高雄報導
高雄市立文化中心至德堂17日開放場地接種疫苗，有一名女子打完疫苗後抽搐被緊急送醫，院方表示，目前生命徵象穩定，觀察及檢查中。
高雄一名51歲的楊姓女子17日下午16點左右，獨自到高雄市文化中心至德堂疫苗接種站，接種疫苗後，在休息區觀察時，突然全身抽搐，醫護人員趕緊將她送大同醫院急救，大同醫院表示，目前生命徵象穩定，觀察及檢查中。
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▲高雄至德堂開放疫苗施打傳出一女突抽搐送醫，圖非當日畫面。（圖／高雄市府提供）
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高雄市立文化中心至德堂17日開放場地接種疫苗，有一名女子打完疫苗後抽搐被緊急送醫，院方表示，目前生命徵象穩定，觀察及檢查中。
高雄一名51歲的楊姓女子17日下午16點左右，獨自到高雄市文化中心至德堂疫苗接種站，接種疫苗後，在休息區觀察時，突然全身抽搐，醫護人員趕緊將她送大同醫院急救，大同醫院表示，目前生命徵象穩定，觀察及檢查中。
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