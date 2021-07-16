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快訊／台中快打站13人闖關！還在想混打　祭出神器秒現形

▲▼盧秀燕在疫情記者會中說明加強快打站設備預防民眾混打。（圖／台中市政府提供）

▲中市府在快打站增加設備，預防民眾混打疫苗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

國內陸續出現民眾自行混打疫苗狀況，台中市政府遵照中央「未開放混打」指示，16日在快打站增設電腦連線設備及讀卡機，果然到下午揪出13名企圖混打民眾，避免民眾搶打莫德納疫苗產生風險。

市長盧秀燕今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，她表示，台中市75歲以上人口有14萬3873人，已施打疫苗有10萬3157人，施打率為71.7%；65至74歲人口有26萬8820人，已施打疫苗有18萬8823人，施打率為70.2%，無論是「第六類」75歲以上長輩，或「第八類」65至74歲長輩，施打率都突破7成；統計該兩類年齡層，台中65歲以上人口有41萬2693人，已施打29萬1980人，施打率70.7%，施打率也破7成，達「三個7」，加上台中疫苗剩餘率「本島最低」，顯示台中施打進度超前很多。

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▲▼盧秀燕在疫情記者會中說明加強快打站設備預防民眾混打。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕在疫情記者會中說明。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，台中市18歲以上人口有234萬5725人，截至目前，已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08%。今早全市開設59處快打站為「戶籍在台中」的66歲民眾接種疫苗，截至下午2時止，已施打2萬5093人，單日快打站施打率74.19%，打氣很旺，下午2處快打站持續施打；市府也持續提供孕媽媽施打疫苗，截至昨晚10時，孕婦已施打5170人，將繼續努力讓孕媽媽「一人接種疫苗，二人獲得保護」，全家都安心。

▲▼盧秀燕在疫情記者會中說明加強快打站設備預防民眾混打。（圖／台中市政府提供）

▲▼快打站增設連線電腦與讀卡機，成功揪出13位民眾企圖混打。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕在疫情記者會中說明加強快打站設備預防民眾混打。（圖／台中市政府提供）

她表示，目前中央並未開放民眾混打疫苗，為避免造成不公，今日各快打站都設有讀卡機等系統，利用健保卡插卡連線查詢民眾疫苗施打紀錄，成功抓到13位民眾企圖混打疫苗。其中東區、南區、西屯區、豐原區、太平區各1位，大雅區2位，北屯6位，有效避免民眾第二劑搶打莫德納疫苗的風險。她感謝所有支援快打站的醫護、民政、教職等人員辛勞付出，讓許多市民有防疫保護力。

有關行政院政委唐鳳研發的COVID-19公費疫苗預約平台，今日開始上路施打，盧秀燕也說，市府昨日收到中央配撥的4.1萬劑疫苗，衛生局已透過各地衛生所撥給各基層診所，給預約唐鳳系統的民眾接種疫苗使用，後續中央會持續撥補。

另外，市府配合唐鳳系統，規劃醫療院所與快打站兩種方式施打，自即日起至7月22日醫療院所可供預約8萬53人，目前完成預約6萬9244人，7月20日至21日加開快打站，可供預約5萬5800人，目前完成預約4萬1459人，也就是說，台中配合唐鳳系統準備疫苗接種量能共有13萬5853人，目前已預約有11萬703人，量能使用率81.5％。

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