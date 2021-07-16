新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡

▲新北新增三例接種疫苗後死亡個案。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴、徐政璿／新北報導

新北一名69歲男子接種莫德納疫苗後，不幸猝死，令家屬相當不捨。新北市衛生局對此表示，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市16日新增3例施打疫苗後死亡個案，2例為接種莫德納疫苗，1例為AZ疫苗。目前新北市通報累積統計共89例。其中，AZ疫苗82例、莫德納疫苗7例。

根據新北市衛生局指出，中和區通報69歲男性，7月13日接種莫德納，身患心臟病，當日傍晚個案死亡。新莊區接獲通報83歲女性，7月12日接種莫德納，身患乳癌及高血壓，7月12至7月14日出現嘔吐及呼吸喘，緊急送醫不治死亡。土城區通報66歲男性，6月24日接種AZ，身患多重慢性病，6月25日至7月2日出現全身痠痛、肢體無力及發燒，7月3日死亡。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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