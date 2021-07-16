中選會決議罷免案再延2個月　陳柏惟回應：用成績面對口水

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中選會16日決議，台灣基進立委陳柏惟罷免案將延期至10月23日投票。對此，陳柏惟表示，面對罷免案最好的作法，就是向別人證明自己很認真工作，他未來依然會把多數的時間，專心放在立法院的工作及選民的期待。

中選會2日宣布陳柏惟罷免案成立，並且宣告在8月28日舉行罷免公投，但也表示考量疫情因素，將在16日召開會議討論罷免案是否延期，經過開會後，中選會決議受疫情影響，將公投案延至10月23日投票。

對此，陳柏惟受訪時表示，面對罷免案最好的作法，「就是跟別人說我們很認真工作」，台灣的政治應該要越來越進步，所以他會用團隊的成績面對罷免的口水，這也是最好的方式。

陳柏惟指出，有些人會批評他在地方都沒看到人，或者是沒有在做選民服務，「我也不要製造別人說謊的機會，因為這就不是事實」，自己在地方的服務做得很勤快，平均一天都會有2場會勘，不管是里長、議員、立委的工作他都有在做，「可以說我們太雞婆，但是說沒在做很奇怪」。

陳柏惟認為，如果有做錯的地方，他都願意改進；如果是有做得不夠好的地方，也歡迎大家提出指正，台灣的政治要進步，就要討論有的東西，而不是一直討論沒有的事情，他也會在網站上公布自己所有的服務項目。

陳柏惟強調，選民把選票投給自己，就是希望他服務民眾、當個專業的立委，而不是為了跟罷免團體對抗，既然中選會已經宣告罷免成案，並且公佈相關作業時程，未來該上電視、寫答辯書他都會照做，不過自己依然會把多數的時間，專心在立法院的工作以及選民的期待。

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