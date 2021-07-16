染疫創投董座屏東出差9小時！憂Delta病毒復出　基因定序比對中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1家小型創投顧問公司男老闆(31歲)7月9日到屏東長治鄉出公差，13日發病，由於屏東枋山曾出現Delta病毒，目前衛生局提高防疫規格，將同住父(60歲)母(50歲)及妹(30歲)，公司職場女員工(30歲)4人匡列，雖然一採全陰性，還是送到集中檢疫所一人一室隔離，並將血清送到中央做病毒株基因比序。

▲▼公所進行大清消。（圖／員林市清潔隊提供，以下同）

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這名染疫出差男屬於感染源待查個案，男子9日一人搭自強號火車到屏東長治鄉出差談生意，活動長達9小時，上午抵達屏東火車站後，在火車站前租一輛機車，在附近商圈活動，至農業生物科技園區與客戶洽談合作，之後返回屏東火車站，傍晚再搭乘火車返回彰化，屏東縣衛生局匡列6名接觸者採檢。

男子返回彰化，4天後發病， 14日醫師診斷採檢確診Ct值17.88，同住家人有父母、妹，及公司女職員，全採陰性，4人全住進集中檢疫所，其他的家人沒有接觸，因為是從屏東返回彰化，高規格防疫，由於男子有發燒、喉嚨痛症狀，臨床症狀較無法辨識病毒株，目前請中央做病毒株序列基因比對。

▲永靖鄉公所也進行大清消。（圖／永靖鄉公所提供）

衛生局下午同步公布染疫男的足跡，7月11日晚上22時15分到25分鐘到永靖鄉全聯新興店、12及13日下午14時到14時20分到員林市中正路的第一市場外圍攤商採買，目前都已經清消完畢，衛生局同時提醒民眾當時若有出入以上2處所，14天內身體若出現不適，應盡速就醫採檢。

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