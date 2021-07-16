蔡蒼柏接任台中市警局長　盧秀燕：期許發揮所長再創佳績

▲市長盧秀燕與新任台中市警局長蔡蒼柏。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局長16日舉行新舊任交接儀式，由警政署副署長蔡蒼柏走馬上任，原局長楊源明升任台北市警局長。台中市長盧秀燕親自主持並表示，在楊局長帶領下，台中市治安有長足改善，也繳出亮麗成績單，期許新到任蔡局長發揮所長，領導同仁再創佳績。蔡蒼柏也說，台中市民期待安居樂業，他會達成這項使命。

原台中警察局局長楊源明今天榮調台北市警察局局長，由警政署副署長蔡蒼柏接任今天上午9點半舉行新舊任交接典禮，台中市長盧秀燕親自主持，警政署副署長李永癸擔任監交人。

▲▼台中市警局長新舊任交接，盧秀燕親自主持。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，她肯定前局長楊源明帶領下，治安等方面交出亮眼成績單，獲得市民肯定，楊局長及警察同仁努力功不可沒。她對新任局長蔡蒼柏有絕對的信心，更寄予厚望，未來她將與警察局持續努力守護城市。

警政署副署長李永癸致詞時表示，新任蔡局長學經歷豐富，具備深厚刑事、交通專才，曾破獲多起毒品、刑事案，此外，對警察勤務也相當熟悉，具備溝通協調力，將能帶領全體警察同仁共同努力奮鬥。

蔡蒼柏表示，台中治安成效在楊前局長帶領下持續提升，市民對城市生活安全也有相當期待，他將秉持自己的熱忱，善用自己的專才，嚴格要求自己回應市民期待，守護市民安全。

新任台中市警察局局長蔡蒼柏，中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾任臺北市政府警察局文山第一分局分局長、臺北縣政府警察局中和、中和第一分局分局長、金門縣警察局局長、新北市政府警察局主任秘書、副局長、保安警察第二總隊總隊長、刑事警察局局長、內政部警政署主任秘書、副署長等重要職務。

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