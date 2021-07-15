帥歐巴金炳秀酒駕...好怕遭驅離台灣　法官念初犯不予遣返

▲金男在台中2學校兼課念碩士，卻因酒駕被逮。（圖／翻攝IG）

記者李忠憲／台中報導

在台灣9年，目前在嶺東科大與台中家商兼課的韓國籍歐巴老師金炳秀，IG已有6萬多位粉絲的他，今年5月騎車酒駕，因為後座乘客沒戴安全帽遭警方盯上，酒測值高達0.57，遭依公共危險罪嫌送辦。金男事發時問警察「會不會被遣返韓國」，很怕因此離開台灣。台中地院認為他初犯已認錯，目前就學中，判他3月徒刑，易科罰金9萬，免於驅逐出境。

現年30歲的韓國籍男子金炳秀有著高顏質，喜愛健身的他常在Instagram秀出精壯的好身材，展現苦練多時的成果。除了運動，他也喜歡吃美食、穿搭、並且還喜愛小動物，興趣多元、富有生活情調。

▲▼金男高顏值加上身材好，IG已有6萬多人追蹤。（圖／翻攝IG）

金男2018年向《ETtoday新聞雲》表示，他高中畢業後就去當兵，在軍中看到一部港片而愛上中文，退伍後選擇來台灣讀大學。他說，「我很喜歡台灣這個國家，也喜歡現在我的工作，畢業之後希望可以繼續留下來教書。」而他目前也在嶺東科技大學念碩士研究所，並在嶺東科大與台中家商兼課教韓文，深受學生喜愛，更曾上電視娛樂節目當通告藝人。

▲▼金男在台中家商兼課教韓文，愛喝酒的他因為疫情悶壞，在IG秀喝酒照。（圖／翻攝IG）

然而，在台灣生活9年的金似乎對法律不熟悉，今年5月18日凌晨1點半到友人住處喝啤酒喝到5點多，竟騎機車載著未戴安全帽的友人，騎到北區健行路一段與健行路交叉口時，遭員警發現違規攔下。警方聞到金男身上有濃濃酒味，他雖乖乖配合，當場酒測竟高達0.57。員警告知他已觸犯公共危險罪要移送法辦，他才發現大事不妙，擔心不能待台灣的他，還問警方「會不會被遣送回國」。

法官認為，金男犯後坦承犯行，無前科紀錄，目前碩士在學中，依公共危險罪判3月徒刑，可易科罰金。另外，刑法95條雖規定，「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」但仍由法院斟酌並依循「比例原則」決定。最後，認為金男是初犯，目前在學中，不做驅逐出境的宣告。

嶺東科技大學對此表示，金男目前攻讀國際企業所碩士，在台中家商有教韓文，在嶺東偶爾教語言。對於判決結果，金男持保守態度，沒有要表示意見。學校國際處對此會加強境外生管理及相關宣導，要求他們要遵守台灣法令。

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