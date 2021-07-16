憂心打疫苗出現血栓　中國附醫：染疫血栓機率遠高於打疫苗

▲神經內科蔡昇達醫師。（圖／中國附醫提供）

記者李忠憲／台中報導

國人憂心新冠肺炎疫苗副作用，如血栓及腦中風等神經學症狀，猶豫未打者不在少數。中國醫藥大學附設醫院16日釋疑表示，英國研究疫苗造成腦部靜脈血栓比例是每百萬人有14.7人，但感染新冠肺炎住院中發生靜脈血栓機率是3至20%，風險遠高於打疫苗併發症。打疫苗好處遠大於壞處，仍是避免重症和死亡的最佳解方，呼籲符合資格民眾盡快施打。

中國附醫神經部蔡昇達醫師表示，神經科門診詢問度最高的，是施打疫苗的血栓問題。英國研究證實，疫苗造成腦部靜脈血栓比例每百萬人有 14.7 人，是罕見併發症；感染新冠肺炎患者住院中發生靜脈血栓機率為3~20%，風險遠高於打疫苗引起併發症。梗塞性「腦中風」是腦部「動脈」的血栓，台灣腦中風學會認為，中風急性期兩週內不建議施打，穩定後還是應該施打，因為好處還是遠大於壞處。

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他表示，以大陸武漢去年研究為例，1875個新冠肺炎患者中，50位有中風病史，有較多的慢性病、較容易發生呼吸衰竭及入住加護病房。因此，曾中風的病人應接種疫苗，避免發生新冠重症或是死亡。抗血小板藥物(如阿斯匹靈、保栓通)及抗凝血藥物皆不需停用，也不會增加接種疫苗的副作用。此外巴金森氏病患者，若符合資格者應儘速施打疫苗，打疫苗當天無須停藥，注射部位可選擇動作較差側的手臂。

蔡昇達說，新冠肺炎除出現呼吸道症狀外，也會影響神經系統。中國附醫神經部團隊去年做系統性回顧及統合分析，總結新冠肺炎神經學表現，最常見的包括嗅味覺異常、頭痛、肌肉酸痛、頭暈、腦中風、癲癇等，研究成果刊載於去年5月神經學前沿(Frontiers in Neurology)期刊。一年後再度進行文獻回顧，發現上述神經學症是可恢復的，歐美及中東地區的研究已證實嗅味覺改變之症狀，在一週內已開始逐漸恢復，一年之後，96%的病人嗅味覺皆恢復。其原理為免疫反應造成嗅味覺細胞發炎，造成嗅味覺的喪失。

但是，感染新冠肺炎也可能造成長期後遺症，今年6月21日由史丹福大學Andrew C Yang等人發表於「自然」(Nature)的研究中，對新冠肺炎感染過世病人進行解剖，發現感染者腦部受到發炎反應影響，和其他失智症、憂鬱症病人腦部相似，推測新冠肺炎感染者長期可能會有失智及憂鬱等症狀出現。

蔡昇達認為，我國疫情控制得宜，多數民眾除希望瞭解染疫後的神經學症狀，尚有「該接種疫苗嗎？」之疑慮。如上所述，染疫後大部份症狀皆會恢復，僅有少數病人留下長期後遺症，但若染疫而導致重症或死亡，對自身和家庭衝擊相當大。而「接種疫苗」是避免新冠重症和死亡的最佳解方。

他表示，依據國際及台灣疾管署數據，接種疫苗後最常見的副作用為發燒、疲倦、肌肉酸痛、手臂注射處痛、頭痛等，這些均可短時間內漸漸緩解。若出現嚴重的頭痛、視力模糊、手腳無力、講話不清楚、胸痛、呼吸喘等，則可至門診或是急診就醫。最後仍提醒疫苗造成的嚴重不良反應相當少見，若對接種疫苗有疑慮可至相關科別門診諮詢，民眾若符合資格應儘快接受疫苗注射，保護自己也保護朋友及家人。

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