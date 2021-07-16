台中青年PO文急問新任警局長　先解決6度流標的合作所遷建案

▲台中市新任警察局長蔡蒼柏（右1）今天上任。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新任警察局長蔡蒼柏16日上午才剛到任，一群關心台中治安的年輕人即在「台中青年」粉絲專頁指出，第三分局合作派出所遷建案早在4年前就已經規劃，但從去年10月至今年7月14日已經6度流標，不但拖累地方社區公園闢建的期程，更衍生治安死角，期盼新局長能盡速解決，警方則表示，面對疫情帶動的原物料上漲和勞工短缺，使得預算持續暴增，將會盡快提出完善解決方案。

▲▼「台中青年」臉書PO文，要求新任警察局長盡速解決6度流標的合作派出所遷建案。（圖／「台中青年」臉書提供）

臉書粉絲專頁「台中青年」指出，合作派出所設於國宅大樓裡，辦公空間狹小不敷使用，加上旱溪以東的新興重劃區人口成長快速，卻沒有設置派出所，因此2017年時任市長林佳龍就規劃遷建計畫，預計在東區東福公園旁「公148」預定地興建派出所，並與公園用地一起規劃，也預計調整東區分駐所、合作派出所的管轄範圍，以提供治安、公共空間等多面向更完善的服務，也更能發揮治安能量。

「台中青年」表示，2019年底原本完成工程招標，但在去年5月卻遭得標廠商要求解約，而從去年10月重新招標後，直到前天已經6度流標，造成遷建進度嚴重延宕，呼籲新任警察局長蔡蒼柏應正視派出所遷建工程一再流標的問題，不應放任遷建進度持續落後，必須重視基層員警的工作環境，並積極解決。

警察局表示，目前第三分局下的東區分駐所及合作派出所都位於旱溪以西，旱溪以東的新興重劃區沒有派出所；且合作派出所位於力行路「力行名邸」國宅大樓，廳舍空間較為狹小，並與太平、第五、第一、第二分局轄區派出所鄰近。

未來合作派出所遷建至東福公園旁的「138公園」預定地後，旱溪以東的東信里等3個里，將改由新建派出所管轄，原合作派出所管轄的合作里等5個里，將改由東區分駐所管轄，藉此強化旱溪東、西兩邊轄區治安，均衡警力配置，屆時兩所轄區人口數都約2萬6000人，更能發揮治安能量。

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