北市新任警局長非欽點人選　柯文哲主持交接：尊重警政一條鞭

記者邱中岳／台北報導

北市警察局長陳嘉昌在16日上午退休，改由原台中市警察局長楊源明接任，並在16日上午由市長柯文哲主持，警政署長陳家欽監交，柯文哲表示，謝謝陳局長3年多的貢獻，重大案件破案率百分之百，但對於新任局長非市長選擇，市長回應「尊重警政一條鞭」。

原任北市警局長陳嘉昌退休後，改由警察大學47期的楊源明接任，曾在台北市歷任文山第一分局分局長、內政部警政署主任秘書以及嘉義市警察局長，最後擔任刑事局副局長、基隆市警察局長以及台中市政府警察局長，經驗相當豐富。

▲北市警局長在16日進行交接，柯P「尊重警政一條鞭」，左起分別為陳嘉昌、陳家欽、柯文哲以及新任局長楊源明。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市長柯文哲表示，陳前局長在任內強力掃蕩犯罪，重大刑案破案率達百分之百，也指出一個治安好壞，並不是看發生率低，而是要看破獲率，也期勉新任市警局長楊源明，針對治安、交通以及為民服務，再接再厲共創佳績。

但面對媒體詢問，此次警察局長楊源明，並非市長柯文哲欽點人選，柯文哲也表示，警政一條鞭的系統，絕對會給予相當的尊重，沒有一定要誰來做，只要做好治安、交通以及為民服務就可以，並沒有一定要選誰。

警政署長陳家欽表示，新任楊源明局長職務經歷完整，有豐富的刑事工作經驗，期許能夠發揮所長，繼續推動北市警局各項警政工作，另外，也感謝前任陳嘉昌局長對於台北市治安、交通所作出的貢獻。

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