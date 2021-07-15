打過AZ疫苗！荷蘭工程師遊杜拜持陰性報告入境　採檢確診

▲台中今日新增一境外移入病例，一名荷蘭工程師打過AZ疫苗，日前到杜拜遊玩後，持陰性報告入境，採檢確診。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今日無新增本土確診個案，但新增一例境外移入，為案15452，身分是44歲荷蘭籍工程師。值得注意的是，該名工程師曾打過AZ疫苗，且持陰性檢驗報告入境，但入境後在桃園機場採檢PCR結果為陽性確診，目前並無症狀，相關接觸者匡列中。

市長盧秀燕強調，個案入境後直接搭乘防疫計程車前往防疫旅館，並未進入台中市。

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衛生局長曾梓展表示，這名荷蘭籍男性工程師，無慢性病史，曾接種過AZ疫苗，6月4日曾於醫院PCR篩檢陰性，6月5日至7月13日赴杜拜旅遊，並在7月13日自桃園機場入境，持3日內COVID-19檢測陰性報告，入境時機場安排採檢，當下個案並無症狀，隨後搭乘防疫計程車入住位於台北市的防疫旅館進行居家檢疫，當天接獲通知唾液經PCR檢驗為陽性。

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