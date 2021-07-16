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疫情嚴峻癌友怕就醫憂心疫苗副作用　中榮呼籲免驚

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情嚴峻，屬高風險的癌症病患除出現害怕就醫，更憂心打疫苗後的副作用。台中榮民總醫院整合性癌症資源中心李旭東主任16日表示，疫苗副作用發生機率不會因為罹患癌症而增加，建議先跟醫師討論，在適當時機接種疫苗，完成自我保護。也呼籲癌友應安全、按時就醫，避免延誤診斷治療。

▲▼中榮整合性癌症資源中心李旭東主任。（圖／中榮提供）

▲台中榮總整合性癌症資源中心李旭東主任。（圖／中榮提供）

中榮整合性癌症資源中心李旭東主任表示，國內新冠肺炎疫苗陸續開始施打，「癌症病人能不能施打新冠肺炎疫苗」也成為癌友熱烈討論話題。目前醫學證據指出，疫苗副作用發生機率並不會因罹患癌症而增加，疫苗對於國內出現的Alpha、Delta變異株有一定的保護力，而癌症病人為新冠肺炎併發症高風險族群，建議癌症病人均應接種疫苗，為建立周全防護，主要照顧者及同住人也應接種疫苗。

他表示，中榮癌症防治中心參考國家綜合癌症網絡（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）建議之疫苗接種指引，整理下表。也提醒「每位癌症病人因疾病、接受療程及身體情況有所不同，建議可先與醫師討論，等到能夠接種時，能在合適時機完成疫苗接種，完成自我保護。」

▲▼癌症病人能不能打疫苗指引。（圖／中榮提供）


李旭東說，新冠肺炎疫情嚴峻，癌症病人感染風險較一般人高，染疫後更是容易導致重症或死亡，部分癌友因此而害怕就醫，然而癌症治療卻不可延誤。根據系統性回顧研究，癌症治療每延遲4 週，無論是手術、放射治療還是藥物治療（如化療或免疫療法），癌症死亡率都可能增加6%至8%。臺中榮民總醫院癌症防治中心李旭東主任表示「疫情期間，癌友不免擔心感染風險，但癌症進展對身體造成的威脅，更是不容小覷，呼籲癌友應安全且按時就醫，避免延誤診斷及治療。」

中榮提供安心就醫環境，院區入口設有旅遊史查檢站並監測體溫。而住院的病人與陪客者皆會進行PCR採檢。以下提供癌友，安全就醫六撇步：(1)做好自我防護，正確配戴口罩。(2)室內與人保持1.5公尺距離。(3)盡可能避免醫療院所內飲食，若需長時間治療者，建議尋找空曠無人處，盡快用餐。(4)善用中榮APP查詢看診、計價、領藥進度，縮短停留醫院時間。(5)減少碰觸醫院設施。(6)勤洗手，國建署建議「三前三後」洗手時機，三前就是用餐前、與病人觸碰前、看病前，三後則是看病後、擤鼻涕後、上廁所後。

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