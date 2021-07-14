陳建仁揭2方法快速有效控制疫情　「8月底至少1千萬人打一劑」

▲陳建仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布全國疫苗疫苗覆蓋率達到17.02％，計次人口比17.39％，距離總統蔡英文喊出底疫苗覆蓋率達25％的目標，仍有一段距離。前副總統陳建仁14日引用英國牛津大學馬丁學院的「Our World in Data」數據，指出若台灣能夠「防疫措施不鬆懈、預防接種很踴躍」，一定可以很快有效控制疫情。

「疫苗是對抗COVID-19疫情的終極利器，目前各國都加緊腳步，提升疫苗接種覆蓋率。」陳建仁14日在臉書表示，根據「Our World in Data」數據中的「亞洲12國COVID-19疫苗接種覆蓋率的比較」，以新加坡（7月9日）的105劑最高，越南（7月12日）的4劑最低，台灣（7月11日）是15劑。

而在各國完全（兩劑）和部分（一劑）接種疫苗的人口百分比，新加坡有39％完全接種，28％部分接種；南韓有12％完全接種，19％部分接種；柬埔寨有23％完全接種，7％部分接種；台灣只有0.3％完全接種，卻有14.4％部分接種；越南只有0.3％完全接種，3.6％部分接種。

陳建仁指出，剛剛展開疫苗接種的國家，大多數是只打一劑的部分接種者。如「亞洲12國至少接種一劑COVID-19疫苗之人口百分比趨勢，2021-7-12」所示，新加坡和柬埔寨分別在一月和二月展開接種，所以較多數的接種者已完成兩劑接種；台灣和越南都是在四月底才開始接種，所以多數接種者只打過一劑，必需等一段時間後，才會接種第二劑。

陳建仁表示，因為美、日兩國的鼎力相助，分別捐贈了250萬劑莫德納疫苗和337萬劑AZ疫苗。再加上全民秉持「愛人愛己」的情操踴躍接種，台灣的新冠疫苗接種覆蓋率快速上升。希望尚未接種者繼續努力接種，讓我們在最短的時間內，最大多數人接種了疫苗。

「期待八月底，台灣可以達到至少1000萬人有接種一劑，十月底至少1500萬人接種一劑的目標」。陳建仁強調，如果能夠「防疫措施不鬆懈、預防接種很踴躍」，台灣一定可以很快有效控制疫情，讓全民過著嶄新的正常生活，並能提振國內消費和國際貿易。

▼陳建仁引用的數據。（點圖可放大／翻攝自網站「Our World in Data」）