長輩接種打右臂比較好？醫：與部位無關「不要自己嚇自己」

▲採用「宇美町式」施打法，門諾醫院派出龐大醫護團隊。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣開放非原住民族六十五歲以上、原住民族五十五歲以上民眾施打疫苗，七月十三、十四兩天，門諾醫院團隊再次於吉安國小活動中心支援疫苗注射，兩天來共派出50位的醫護與行政同仁為近2千位民眾接種莫德納疫苗，門諾醫院家醫科主任黃煒霖提醒，有些民眾打完疫苗後會出現疲憊感、手臂腫痛，應好好休息不要急著工作。

莫德納疫苗接種第二天，位在吉安國小活動中心的注射站，一早就湧入了預約接種的民眾。由於門諾醫院團隊已多次支援新冠疫苗注射，豐富的經驗與默契，讓現場疫苗接種更有效率。除了場外有吉安鄉公所與員警的協助報到及秩序維護，場內由行政同仁協助資料填寫、醫師逐一問診以及採用日本「宇美町式」打法， 順暢的動線與流程加快了疫苗注射的速度，總計兩天下來已完成近2千人的疫苗注射。

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門諾醫院家醫科主任黃煒霖表示，兩天下來，疫苗的注射可說是相當順暢，問診過程中，最常聽到的就是要求打右手臂，一問之下，原來是許多長輩看到網路傳言，說右手離心臟比較遠，比較不會引發心肌炎，所幸經由醫師說明，疫苗施打部位和心臟距離無關，且目前也沒有證據顯示接種部位與心臟的遠近和心肌炎有關，才讓許多長者釋懷。

醫師也再次提醒民眾不要誤信網路傳言，有疑問可尋求正常管道諮詢，不要自己嚇自己。至於究竟要打左手還是右手好，黃煒霖說，考量有些民眾接種後會出現腫痛等情形，可避免注射慣用手，才不至於影響生活品質。此外；施打現場也有長輩因為要注射疫苗而自行停用2-3天的高血壓藥，導致疫苗施打過程中，過於緊張而造成血壓飆高出現不適，對此；醫師強調，原本就規律服藥的慢性病長者，施打疫苗前不需特別停藥；除非是經由主治醫師的評估與判斷需要停藥者，才選擇暫時停藥，而疫苗施打後記得多喝水、多休息。

雖然部分施打莫德納疫苗的民眾反映，疫苗施打後會出現疲憊感、手臂痠痛，但其實有更多人是沒有任何症狀的。由於副作用大多於接種後2至3日內出現，如果可以應盡量避免工作、多休息及補充水分便能盡快恢復，而接種部位紅腫可以冰敷改善，切勿按壓、搓揉。如有發燒症狀可服用退燒藥緩解，但須注意若高燒多日不退，就要儘速就醫。

接連兩天的疫苗接種，雖然天氣炎熱，但現場仍有不少長者在家人陪同下完成接種，門諾醫院也呼籲民眾，疫苗施打後還需要兩周左右才能生成保護力，民眾不可掉以輕心，雖然目前疫情稍緩，但三級警戒尚未解除，個人的防疫工作還是要做好做滿。

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