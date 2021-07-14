基隆疫苗覆蓋率20.1%！提前半個月達標　林右昌：感謝市民

▲基隆疫苗覆蓋率達20.1%！完善流程規劃，林右昌：感謝市民配合。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（14日）開始提供65到67歲的市民公費疫苗施打，全市施打率高達81.6%，市長林右昌下午前往施打站視察時，特別感謝配合施打疫苗的市民朋友，讓本市提早半個月達到2成疫苗覆蓋率，他也呼籲大家踴躍登記，打造更好的防疫安全網。

林右昌今日下午再度前往市立體育館瞭解信義區長者疫苗施打情況，在館外遇到一位特地來補打的86歲長輩，長輩對於市府的規劃讚不絕口，因為基隆安排了疫苗專車、防疫計程車甚至復康巴士等，讓長輩可以很方便地一趟車程就到施打站，施打過程也不必久候，只要坐著等醫生跟護理師來施打就好。

▲基隆安排了疫苗專車、防疫計程車甚至復康巴士等，讓長輩一趟車程就到施打站。

林右昌說，有些長輩本來可能對於施打疫苗有些疑慮，不過由於市府事先規劃得宜，施打過程順利，長輩們口耳相傳，逐漸建立口碑，消除長輩們的疑慮，再加上不用預約、不用等待就可以施打，也是讓本市的疫苗施打率不斷攀升的原因。

現場一位吳女士表示，要來施打疫苗之前，本來有點害怕，不過一到現場，看到區公所安排這麼舒適的環境，緊張的心情頓時都消失無蹤，她也再三對於林市長及市府團隊的規劃表示感謝及肯定。

▲基隆65至67歲長者集中施打，實際施打數則有5510人，施打率高達81.6%。

基隆市政府今起安排65到67歲長者施打疫苗，今天61里列冊人數有6750人、實際施打數則有5510人，施打率高達81.6%，也讓全市的疫苗施打覆蓋率達到20.1%，提前半個月達到蔡總統要求的20%施打率。

此外，林右昌也指出，全市已有將近1.9萬人預約施打疫苗，完成施打登記的則有1.4萬人，可見大家施打疫苗的意願都很高。他再次呼籲，基隆市的疫苗施打率在全國名列前茅，希望大家口耳相傳，鼓勵有更多市民踴躍施打疫苗，他也特別向願意施打疫苗的市民朋友表示感謝。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／接觸急產染疫孕媽 她被匡列解隔前PCR採檢確診

來回輾壓黑狗2次致死再踹一腳 駕駛不起訴！基隆市議員重砲轟檢

確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

感染源不明！男臥床5年確診亡7家人PCR全陰 血清抗體檢驗追查