基隆工程施工查核績效考核　連2年獲優等

▲基隆城際轉運站。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市在林右昌市長的施政藍圖擘劃下，不僅改造了城市風貌，也將整個基隆翻轉成幸福城市。除了市務會議需定期提報施工查核情形外，林右昌也會直接到工地視察，而在主辦工程團隊共同努力下，市府工程施工查核績效考核，連續2年榮獲行政院公共工程委員會評定優等。

政風處指出，而城市改造牽動了各項公共建設的興建，這幾年基隆市新建工程榮獲許多獎項，如「基隆城際轉運站」、「中正區行政大樓新建工程」榮獲2018年國家卓越建設獎；「大基隆歷史場景再現整合計畫」、「信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」、「七賢橋改建工程」榮獲2019年國家卓越建設獎等。因此，市府團隊也格外重視公共工程品質，所以市府特別將工程施工查核業務交由政風處負責執行。

政風處表示，市府工務處近年來為更強化工程品質，除了接受市府工程施工查核外，本身也建立了內部查核機制，每週定期進行工程督導查核，讓各項工程有更密集的品質管控頻率，以確保施工成果符合設計規範之品質要求。此外，在道路品質的管理上，工務處也針對管線單位的工程建立抽查機制，每週進行道路平整度測量，以確保道路的平坦。

政風處說，市府工程施工查核的面向很廣，除了聘請專家學者赴工地實地查核外，政風處監辦道路工程驗收，對於瀝青混凝土是採現場隨機取樣並隨機送實驗室，同時對於鑽心取樣的地點，也引進瀝青磚回填。

除此之外，為加強工程隱蔽部分的查檢，政風處也列管重大工程，並由工程施工查核小組及政風人員會同檢驗停留點，大大提升了工程品質。這幾年在市府主辦工程團隊的努力下，公共工程的品質確實有提升，也減少了民怨。

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