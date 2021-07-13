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基隆疫苗覆蓋率將突破20%！夜間施打至8點　林右昌：提前達標

▲基隆疫苗施打覆蓋率將突破20%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆疫苗施打覆蓋率將突破20%，林右昌：14日提前達總統要求2成。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌市長一直不斷呼籲市民朋友踴躍預約施打疫苗，在市府團隊的通力合作之下，七堵區今（13日）上午一度出現99.2%的疫苗施打率，68到69歲長者平均施打率也達到80.6%，預計14日將提前達到總統要求的2成疫苗覆蓋率，本週可望上看25%，建構更高的社會防護力。

林右昌13日下午在線上記者會中指出，本市在這兩天針對68到69歲的長者施打疫苗，七堵區在上午某一個時段中，出現列冊254人、實際施打數252人，施打率高達99.2%的超高施打率，其他各區也都相當踴躍，累計到13日總列冊人數是10089人（157里），實際施打數8131人，施打率是80.6%。

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▲7月12日至13日上午68歲至69歲長者集中施打情形。（圖／基隆市政府提供）

▲68歲至69歲長者總列冊人數是10089人。（圖／基隆市政府提供）

林右昌提到，蔡總統日前曾說，希望全國的疫苗施打率在7月底可以達到20%到25%，他特別要向總統報告，基隆市的疫苗施打覆蓋率在13日已經達到18.4%，預計在14日就可以提前達成20%的標準。

林右昌還指出，中央已經公布疫苗預約系統，只要在12日之前登記的人，這兩天就會收到簡訊，進行線上預約，並在7月13日到15日，到平台上面選擇接種站、接種時段，完成線上預約之後，在7月16日到21日可進行接種。

林右昌表示，統計第一批基隆市施打意願登記中，只勾選AZ疫苗的有1416人、勾選AZ或莫德納的有1萬7529人，只勾選莫德納的有3萬495人，全市總計有4萬9440人。

▲7月6日至12日進行登記者，基隆意願登記件數統計。（圖／基隆市政府提供）

▲7月6日至12日進行登記者，基隆意願登記件數統計。

林右昌指出，本市已規劃6個集中施打點，以及25處合約醫療院所，只要是意願登記施打AZ的人，收到簡訊線上預約就一定打得到，市府還考量到上班民眾的需求，協調集中施打點及醫療院所，開放夜間施打時段到晚上8點，由長庚醫院負責的港務分公司集中施打點，會延長到晚上8點半，讓民眾下班之後也可以預約施打。

林右昌也再次呼籲，中央已經宣布開放18歲以上民眾進行第二批預約，請基隆市民踴躍進行預約登記，預約登記越多、中央撥下來的疫苗也越多，本市整體的疫苗覆蓋率就可以更加提升。

林右昌強調，基隆市的疫苗施打率在全國名列前茅，不但可能在14日提前達到總統要求的20%標準，16日之前本市疫苗覆蓋率甚至可望上看25%，疫苗覆蓋率越高，社會防護力也會越高，大家就可以更放心、更安全。

▲基隆市集中施打站。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市集中施打站及時間。（圖／基隆市政府提供）

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