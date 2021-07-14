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「阿伯親一下」母友人掰頭強吻　少女崩潰掙脫回家狂刷牙

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲基隆一名周姓男子趁花花酒醉之際，掰頭強吻花花得逞，事後被依強制猥褻判有期徒刑1年。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名周姓男子因故認識友人的女兒花花（化名），去年7月時，周男邀請陳姓友人和花花一起去七堵吃藥燉排骨，席間酒量不佳的花花喝了3杯酒，在意識迷離之餘，3人一起走回周男住處，不過後續陳男因故先行離開，周男竟趁機對花花伸出狼爪，把花花強拉上自己的大腿，更強制把花花的頭轉正，喇舌得逞。基隆地院審理後，依強制猥褻罪，判周男有期徒刑1年。

犯案的周姓男子在一次偶然的機會中，認識朋友的女兒花花，去年7月，周男邀請花花和另名陳姓友人，一起前往七堵吃藥燉排骨，席間幾杯黃湯下肚，讓酒量不佳的花花已有點昏昏欲睡。吃飽後，3人一同前往周男的住處，不過陳姓友人因故先行返家，僅剩周男和花花單獨聊天，花花見陳男離去後，也有意離開，但周男卻不斷央求花花留下過夜，被花花拒絕後的周男，竟然趁著花花因酒醉無力反抗之際，強拉花花坐在他的大腿上，對花花上下其手，更強轉花花的臉頰，對花花說「阿伯親一下」，親吻花花得逞。

突然被親的花花感到相當噁心，掙扎後奪門而出，周男也緊追在後，讓花花更加崩潰，一路邊跑邊哭邊打電話給乾哥簡男求助，簡男一聽驚覺有異，接到花花後帶著花花前往周男家理論，對著周男怒罵「阿伯幾歲了，還對十幾歲的妹妹做這種事情」，更揚言要報警處理，但尚未撫平驚嚇的花花礙於當時狀況不佳，未直接報警，直到2、3天後才在乾哥和友人的陪同下報警。而事情發生後，也讓花花身心受創，每天回家狂刷身體、刷牙，卻仍覺得自己的身體很髒。

庭審時，周男不否認自己有和花花在租屋處單獨聊天，但對於是否有強吻花花等行為卻全盤否認，向法官辯稱是花花主動說要當他的乾女兒，至於和花花有身體接觸，是花花自己要坐在他的大腿上，因為花花動作太大，害他重心不穩差點跌倒，才會環抱她的腰，嘴唇因而碰到花花的臉等。

基隆地院審酌證人等相關證詞後認為，周男雖然辯稱是花花自己坐在他大腿上，才會差點跌倒，嘴唇也不小心碰到花花的臉頰等，但花花的證詞前後一致，而周男所述的相關證詞也沒有通過測謊鑑定，足認周男辯稱沒有親吻花花的嘴唇，應屬不實；法官指出，且若周男和花花有肢體接觸非故意所為，既然已坦承嘴唇碰到花花的臉頰，對其不小心親到花花的嘴唇一事當心胸坦蕩直白承認，又何必矯言藏飾，因此不採信周男的證詞，依強制猥褻罪，判處周男有期徒刑1年，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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