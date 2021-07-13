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基北區高中免試入學放榜　基隆學生錄取率達99.6%

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲基北區高中免試入學放榜出爐，基隆各國中錄取率達99.6%。（圖／記者李毓康攝）

記者郭世賢／基隆報導

110學年度基北區高級中等學校免試入學與特招考試分發入學分發作業，於7月13日上午11時放榜，基北區總報名人數計3萬2849人，總計錄取3萬2606人，錄取率達99.26％，其中基隆市學生報名人數1008人，錄取人數1005人，錄取率達99.6%。

獲錄取學生接下來須至各校辦理報到，基北區免試入學委員會各招生學校統一報到日期為7月15日上午9時至11時，基隆市教育處長林祝里提醒學生及家長，今年度因為防疫所需，國中升高中的各項入學作業，全面取消實體報到，改以線上報到、傳真報到等方式進行，請留意並依指定時間及方式辦理報到，逾期未報到視同放棄錄取資格。

林祝里表示，若有於本次免試入學錄取並報到之學生，如欲參加後續其他入學管道之招生，最遲於7月19日下午2時前填具放棄錄取資格聲明書交付報到學校，才可以再報名參加110學年度其他入學管道招生。

基隆市政府教育處提醒各考生，各校如尚有招生名額，將於8月2日起辦理續招，相關續招資訊將會公布於各校網站，有意報名學生可以直接撥打招生學校教務處詢問，各校續招資訊亦會公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。

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