基隆閱讀微解封　文化局臨時圖書館開放預約取書

▲基隆閱讀適度微解封，文化局臨時圖書館開放預約取書。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

配合中央因應疫情適度開放措施，基隆市政府文化局各公共圖書館自今（13日）起將開設臨時櫃台，提供民眾借閱預約書及還書的服務。同時配合文化中心進行大規模整建工程暫停服務，為了不間斷提供市民閱讀服務，特別於基隆市客家文化會館4樓設置臨時圖書館，讓民眾在疫情時期仍能體會閱讀的樂趣。

文化局長陳靜萍指出，基隆文化中心現正進行兩項重要重大工程，分別是「基隆美術館展場提升計畫」與「演藝廳暨周邊裝修工程」整建計畫。文化局圖書館雖未列入工區之中，但出入動線皆會被受影響，考量民眾安全，特別選定位於信義區內的客家文化會館，設立臨時圖書館，讓民眾可以繼續使用。

▲考量民眾安全，特別選定位於信義區內的客家文化會館，設立臨時圖書館。

陳靜萍提到，秉持圖書服務不因位置遷移而有所打折，客家文化會館的臨時圖書館可調借全市各公共圖書館仍在館內的圖書，只要事先透過「基隆市公共圖書館」的館藏網站查詢線上預約，即可於收到取書通知到指定的取書點領取預約書，在不入館的前提下仍可閱讀不中斷。

圖書資訊科長鄭婕希補充，疫情期間各取書櫃檯將落實測量體溫、實聯制登記等防疫措施，同時也完成透明隔板裝設，讓閱讀更安心。開放時間亦因應防疫管制有所調整，文化局臨時圖書館開放時間自週二至週五9時至21時、週六日9時至17時；各區圖書館開放時間為週二至週五9時至17時。詳情請上「基隆市公共圖書館」官網、「基隆市文化局」官網與「基隆市文化局」臉書粉專，或洽圖書館服務專線：02-2428-4974。

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