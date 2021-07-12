快訊／接觸急產染疫孕媽　她被匡列解隔前PCR採檢確診

▲7月12日基隆市公布1例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心12日公布國內新增本土個23案例，確診死亡個案新增1例；其中基隆市新增1例，累計共313人染疫。基隆市政府表示，今日CDC公布1例確診個案，（案15369）30多歲女性，為（案14978）30多歲女性產婦的友人，被匡列居家隔離，預計7/11日解除隔離，安排解除隔離前，進行PCR採檢確診，CT值37，已收治醫院。

回顧整起事件，基隆市政府7/1日公布其中2例確診個案，（案14977）30多歲男性，為案14978的先生，入院陪產採檢確診，平日無業，無症狀，收治部立基隆醫院，初步匡列9人（家人5人、友人4人）；（案14978）30多歲女性，案為產婦，因急產入院，目前已順利生產，產後採檢確診，無症狀，收治汐止國泰住院，初步匡列9人（家人5人、友人4人）。

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▲7月12日基隆市新冠肺炎疫情處理情形。（圖／基隆市政府提供）

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