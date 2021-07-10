快訊／南投也急轉彎了！可能衍生防疫破口　餐飲改為禁止內用

▲南投縣府擔心內用群聚衍生防疫破口，宣布餐廳繼續禁止內用、鼓勵外帶。（圖／資料照片，竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府昨（9）日晚間宣布微解封，有關餐廳或小吃部採梅花座、裝隔板、保持1.5公尺用餐距離原則下，得提供內用；但縣府慮及國內新冠肺炎社區傳染疫情仍存在，消費者在餐廳內脫口罩、群聚可能導致防疫破口，因此稍早急踩煞車，宣布餐飲業，包括夜市餐飲和小吃繼續禁止內用，鼓勵外帶。

南投縣府表示，目前各地持續有確診個案發生，且大部分縣市均採餐飲業禁止內用，網路民意反應也有過半數以上民眾持反對意見，因此修正微解封「餐飲項目」管制政策為「餐飲業禁止內用，鼓勵外帶。」

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縣府指出，同意夜市開放營業，但只開放餐飲和小吃、日常百貨類，全區需採人流總量和分流管制、依規落實消毒作業，攤商僅得提供外帶、不得內用，民眾全程戴口罩，不得邊走邊吃；有關娛樂、遊戲類的打彈珠、娃娃機等營業項目則不開放。

有關夜市恢復營業申請部份，縣府表示會儘速完成各鄉鎮市夜市微解封的公告，夜市則須提出攤販位置圖、人員管制、環境清消及應變措施、和工作人員與攤商名冊等資料，提報鄉鎮公所備查後再陳報縣府，以利依規管制防疫和復業；縣府呼籲在疫情尚未完全解除前，為確保餐飲從業人員及縣民健康，敬請鄉親體諒與配合。

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