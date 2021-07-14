傳補教打疫苗要交「良民證、畢業證書」　教育部駁斥：顛倒是非

▲教育部呼籲，希望補教業者勿再聽信謠言或誤傳。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

補教業今（14日）起將陸續造冊施打疫苗，卻傳出還要附上良民證跟畢業證書，教育部澄清沒有這回事，希望少數人士不要再妄自散播此事的不實說法，以致顛倒是非、混淆視聽。

教育部說明， 依106年6月14日修正公布之「補習及進修教育法」第9條第4項規定，補習班於擬聘僱教職員工前應檢具名冊、學經歷證件及身分證明文件影本，並應附「警察刑事紀錄證明書」（良民證）等基本資料登錄於資訊管理系統，補教業者4年來於員工異動時，本就應該依法辦理教職員工資料登錄，



教育部表示，為儘快協助補習班人員完成疫苗施打，7月12日召開線上會議說明分兩階段為補教人員進行疫苗造冊，第1階段自7月14日至7月19日，以依法建置的「現有教職員工名冊」為準，直接造冊，再由補習班確認教職員工身分、施打意願及填寫手機等資料後於線上填報。

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至於未及納入第一階段之補習班相關人員，教育部指出，如新進教職員工或新增與學生密切接觸之人，則自7月26日至7月30日止於第2階段疫苗施打造冊時納入，而為維護學生及補習班人員健康與安全，補習班疫苗施打以「與學生有密切接觸」之人員為對象，因此以系統建置登錄的教職員工資料為疫苗施打造冊的基礎，是最簡便且能快速協助補習班完成人員造冊工作的方式，也可以避免浮報人數造成疫苗浪費。

▲補教傳出打疫苗還要附上良民證跟畢業證書。（圖／資料照）



教育部指出，此次補習班因疫情停課造成營運衝擊，正積極辦理紓困補助及紓困貸款措施，截至7月13日止，紓困申請案已逾萬件，目前9成以上經初審陸續補件中，6成以上完成複審，為加速審理，教育部已積極加開審查會議，並修正申請須知就符合條件之核定案免送領據，逕予撥付紓困補助。

對於營運資金貸款之利息補貼，教育部表示，每家補習班最長半年，補貼金額以5萬5千元為上限；依據信保基金統計自109年迄今共有345件承保（含補習班、幼兒園及課照中心），合計貸款金額2億943萬元，也召開跨部會協調會議，協助業者排除貸款困難問題，以度過疫情難關。

教育部最後呼籲，希望補教業者勿再聽信謠言或誤傳，儘速確實完成疫苗造冊表單上傳，由地方政府審核後，教育部將送請中央流行疫情指揮中心視疫苗充足情形將補習班人員列為優先施打對象。