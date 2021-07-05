日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

記者高堂堯／南投報導

日月潭甩開乾旱、重現豐水美景，讓地標景點之一的九蛙疊像再度回到水中悠游，當地船家也能夠再度將船開到九蛙所處水域觀察；有船家和附近住戶日前經過時，遠望看來是4到6蛙露出水面，近距離一看才發現只有2至3蛙，只是被清澈潭面映照出清晰倒影，呈現出有如「九蛙照鏡」的另類風貌。

▲日月潭水位復漲，6月下旬時可見「九蛙照鏡」的另類美景。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

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▲日月潭水位復漲，6月下旬時九蛙多半只有2蛙露出水面（圖／「日月潭一等高」粉專提供）

日月潭水庫水位因為降雨和主管單位台電的蓄水調節量不一，近期九蛙露出水面的隻數也不一，在6月下旬，當地船家和居民還能看到2至3蛙「以潭為鏡」、瞬間繁殖一倍的畫面，既優美又饒富趣味。

▲日月潭昨至今日逼近滿水位，九蛙即將滅頂。（圖／民眾提供）

不過據水利署最近2天監測資料，水位已從昨（4）日早上7時的747.94公尺，成長到今天早上7時的748.17公尺，距滿水位748.48公尺只差31公分，九蛙僅存的1蛙也快要滅頂。

日月潭國家風景區管理處指出，因防疫三級警戒延長至7月12日，是否如期解封也是未知數，包括4大碼頭、環潭步道等多處景點持續封閉，禁止群聚逗留，通往九蛙疊像的水蛙頭步道整建工程也尚未完工，仍呼籲遊客稍安勿躁、日月潭美景一直都在，等待疫情過去後再與國人見面。

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