　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

記者高堂堯／南投報導

日月潭甩開乾旱、重現豐水美景，讓地標景點之一的九蛙疊像再度回到水中悠游，當地船家也能夠再度將船開到九蛙所處水域觀察；有船家和附近住戶日前經過時，遠望看來是4到6蛙露出水面，近距離一看才發現只有2至3蛙，只是被清澈潭面映照出清晰倒影，呈現出有如「九蛙照鏡」的另類風貌。

▲日月潭水位復漲，6月下旬時可見「九蛙照鏡」的另類美景。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭水位復漲，6月下旬時可見「九蛙照鏡」的另類美景。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日月潭水位復漲，6月下旬時可見「九蛙照鏡」的另類美景。（圖／「日月潭一等高」粉專提供）

▲日月潭水位復漲，6月下旬時九蛙多半只有2蛙露出水面（圖／「日月潭一等高」粉專提供）

日月潭水庫水位因為降雨和主管單位台電的蓄水調節量不一，近期九蛙露出水面的隻數也不一，在6月下旬，當地船家和居民還能看到2至3蛙「以潭為鏡」、瞬間繁殖一倍的畫面，既優美又饒富趣味。

▲日月潭昨至今日逼近滿水位，九蛙即將滅頂。（圖／民眾提供）

▲日月潭昨至今日逼近滿水位，九蛙即將滅頂。（圖／民眾提供）

不過據水利署最近2天監測資料，水位已從昨（4）日早上7時的747.94公尺，成長到今天早上7時的748.17公尺，距滿水位748.48公尺只差31公分，九蛙僅存的1蛙也快要滅頂。

日月潭國家風景區管理處指出，因防疫三級警戒延長至7月12日，是否如期解封也是未知數，包括4大碼頭、環潭步道等多處景點持續封閉，禁止群聚逗留，通往九蛙疊像的水蛙頭步道整建工程也尚未完工，仍呼籲遊客稍安勿躁、日月潭美景一直都在，等待疫情過去後再與國人見面。

►大同大同國貨好～～～

►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」　15接觸者PCR出爐！

►快訊／竹籤戳刺虐殺前女友3歲女　無良繼父丟包埋屍一審就逃死

ET快訊
她口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9東奧國手「授課」　台師大居家運動課今線上開練　　

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

阿伯台鐵打手槍！腿蓋外套前後蹭...妹子親睹「滴下去了」嚇歪

特權疫苗？員工僅6百多人「接種率169%」　食藥署：編制外有1109人

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

學生確診首次「單日+0」！全台維持677例　大專院校最多

男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

9東奧國手「授課」　台師大居家運動課今線上開練　　

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

阿伯台鐵打手槍！腿蓋外套前後蹭...妹子親睹「滴下去了」嚇歪

特權疫苗？員工僅6百多人「接種率169%」　食藥署：編制外有1109人

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

學生確診首次「單日+0」！全台維持677例　大專院校最多

男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

6個宅在家最好玩活動！線上算命、寵物溝通　還能環遊世界

9東奧國手「授課」　台師大居家運動課今線上開練　　

21.5年式福特Kuga升級環景、LV2功能98.9萬起！舊車主也能升級

新冠後首次舉行國慶活動！狂放煙火17分鐘　拜登：美國已戰勝病毒

包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」　新增唯美白色搶先曝光！

男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

累了還硬撐！　賓士貓坐著度估「自帶3級搖晃」堅持不躺平

柯爾入選明星賽表現差　查普曼救援砸鍋終結者不保

豐興廢鋼每噸調漲300元　鋼筋每噸調漲200元下半年行情續強

租屋處裝窗型冷氣！「一直開著vs開關」哪樣耗電　專家實測解答

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

生活熱門新聞

新光三越A11員工確診　5日休館

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

烟花最快今生成！警報機率高　影響最劇時間曝

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

林昶佐篩檢觀點一直變？黃光芹「5點質疑」打臉

大溪漁港有確診足跡　2染疫者買海鮮1小時

台北抹黑不疫調！確診者現身「真的有」：聯繫很多次

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻：缺身分證嗎？

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

更多熱門

相關新聞

勸住戶不要群聚聊天　總幹事遭「連甩10巴掌」腦震盪

勸住戶不要群聚聊天　總幹事遭「連甩10巴掌」腦震盪

新北市新莊區新北大道四段一處社區住宅大樓中庭，有幾位住戶在中庭聊天，總幹事見狀擔心疫情期間群聚，上前勸導；其中一人認為未超過戶外10人規定，與總幹事起口角，盛怒下掌摑他近10下巴掌，造成他頭部挫傷兼腦震盪，事後雙方互告，警方依法究辦。

喵星人受困車內引擎蓋　警開罐拆輪胎救援

喵星人受困車內引擎蓋　警開罐拆輪胎救援

假警誆線上筆錄逼配合　1句「請律師」他秒當機　

假警誆線上筆錄逼配合　1句「請律師」他秒當機　

「虎林專案」時間軸曝光　黃珊珊：台北就是沒蓋牌才抓社區黑數

「虎林專案」時間軸曝光　黃珊珊：台北就是沒蓋牌才抓社區黑數

疫苗股持續弱勢！聯亞藥跌近5％　高端跌逾2％

疫苗股持續弱勢！聯亞藥跌近5％　高端跌逾2％

關鍵字：

日月潭旱象九蛙滅頂水情充沛影音南投

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面