伊拉克醫院大火增至92死　家屬悲赴現場「仍有20焦屍身份不明」

▲伊拉克醫院大火已釀至少92死，搜救人員與家屬正積極尋找受難者遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

位於伊拉克南部城市納希利亞市（Nassiriya）的侯賽因醫院（Al-Hussein），在12日晚間發生大火，目前死亡人數已增至92人，逾百人受傷，預計死傷人數還會持續增加。警方與民防組織調查發現，造成失火的原因是因為醫院一條被錯接的電線引發電線​短路，產生火花引爆氧氣瓶所致。

綜合半島電視台與路透社報導，這起發生在專門收治新冠患者的侯賽因醫院的大火，已是伊拉克近3個月內發生的第2起類似事故。總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）13日召開緊急會議，除了下令停職並逮捕約13名相關的醫院管理階層和當地衛生與民防管理人員外，也要求相關單位在一周內提交調查報告。

卡迪米在一份聲明中將這場悲劇稱為「所有伊拉克人心中的傷口」，並呼籲全國人民為這場災難哀悼。總統薩利赫（Barham Salih）也在13日發布推特，指責醫院的這起「災難」源自於「持續的腐敗和經營不善，輕視伊拉克人的性命」。

▲不少聞訊趕來的家屬悲痛地伏在受難者的遺體上痛苦。（圖／路透）

搜救小組動用挖土機移除燒毀的部份建築，不少死者的家屬紛紛聚集在旁。這些悲痛的家屬和醫師痛心指控，這起悲劇的發生完全源自於當局的疏失，因為這所醫院竟未安裝緊急灑水系統，就連基本的火災警報鈴都沒有，儘管醫師在過去3個月內已多次向高層反映相關安全問題，但衛生官員每次都只會重複一樣的答案，一直喊沒錢。

雖然目前搜救人員已從現場挖出多具遺體，並交由家屬收殮，但仍有至少20多具嚴重燒焦的屍體仍需進行DNA鑑定來確認身份。半島電視台的記者指出，法醫現在只便認出了大約39具屍體的身份，還有數十具屍體還在進行「辨認過程」。

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