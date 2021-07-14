AZ嬌生推「改良疫苗實驗」撇血栓疑雲　美打1280萬劑後又出現1症狀

▲AZ與嬌生疫苗身陷血栓疑慮，多國暫緩施打，2家藥廠如今正積極研究改良疫苗的辦法。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉睿涵／編譯

採用病毒載體技術的嬌生和AZ疫苗，長期被視為可能導致接種者出現罕見、但有致命風險的血栓副作用。知情人士透露，為了撇開血栓疑慮，這2家公司目前正展開早期研究，希望該品牌的疫苗在進行改良後，能降低或消除血栓風險。

CNBC引述《華爾街日報》報導指出，知情者透露，由於部分科學家認為，接種者出現「疫苗引起的免疫血栓性血小板低下症」（VITT）副作用，與施打的嬌生和AZ疫苗有直接關聯，因此嬌生與阿斯特捷利康藥廠展開了早期研究，希望探尋血栓形成的可能原因和減少血栓副作用的辦法，並針對這些問題進行改良。

目前2家藥廠都尚未就此事給予正面回复，嬌生僅在一份聲明中指出，該公司支持「與醫療專家和全球衛生當局合作，持續進行研究和分析」，而阿斯特捷利康則表示，他們正「積極與監管機構和科學界合作，共同了解這些極為罕見的血栓事件，包括推動早日診斷、給予適當治療等相關資訊」。

▲美國施打嬌生疫苗後，出現多起不良反應事件，因此FDA要求嬌生必須為其加註警語。（圖／路透）

美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，全美在打出了1280萬劑嬌生疫苗後，有100人在約2週後內，出現格林巴利症候群（GBS）的症狀，發病的個案大多為50歲以上的男性，其中有95人需住院治療、1人死亡。GBS是一種因免疫系統損害周圍神經系統，而導致的急性肌肉癱瘓疾病，其症狀大多為四肢出現異常疼痛與肌無力，嚴重的話，軀幹和頭部也會出現症狀。

美國美國食品藥品監督管理局（FDA）已在4月下令，嬌生疫苗必須在瓶身加註警語，顯示接種該疫苗後，可能出現血栓或GBS等症狀。美國CDC指出，目前他們並未在接種莫德納或輝瑞的人身上發現相關現象。《華爾街日報》報導稱，嬌生和AZ疫苗在進行改良後，可能需要改變其所有權或重新獲得監管機構的批准，才能再次上市。

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