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美國疫情又回升　確診數「3周翻1倍」！年輕人疫苗接種推不動

▲▼ 美國加州6月15日重開。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國加州6月15日重開。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情曲線連續幾月呈下降趨勢，近來再度上升，過去3周日增確診數翻倍，主因為Delta變異株迅速蔓延、疫苗接種率停滯不前及7月4日獨立日的大型集會。

《美聯社》報導，根據約翰霍普金斯大學12日數據，美國平均日增確診數自6月23日的11300例上升至23600例。除了緬因州及南達科他州以外，所有州份過去2周內確診數都有所上升。

華盛頓大學醫學院傳染病部門共同負責人波德利（Bill Powderly）說明，確診數在4日獨立日後攀升並非巧合。與此同時，隨著Delta病毒佔比越來越高，美國部分地區還面臨民眾抗拒接種疫苗的危機。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），美國55.6%成人至少接種一劑疫苗。近二周人均病例增幅最大的5個州接種率都較低，分別為密蘇里州的45.9%，阿肯色州的43%，內華達州的50.9%，路易斯安那州的39.2%及猶他州的49.5%。

眼看疫情出現反彈跡象，加州洛杉磯郡、密蘇里州聖路易斯市官員要求已接種疫苗的民眾，在公共場合重新戴起口罩。伊利諾州芝加哥官員13日也宣布，來自密蘇里州及阿肯色州的旅客若未接種疫苗，必須接受10天隔離或檢測呈陰性。

美國去年冬天平均日增死亡超過3400例，目前則為260例以下，相較1月高峰已經緩和許多，證明疫苗能有效預防重症及死亡。但內布拉斯加大學醫學中心健康安全全球中心負責人勞勒（James Lawler）警告，英國的現況可能將在美國發生，Delta病毒恐怕使30歲族群重症患者增加。

儘管美國在老年人疫苗接種上推動快速，許多年輕人並未感受到接種疫苗的急迫性。總統拜登（Joe Biden）與首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）將於14日會見知名歌手，希望以明星宣傳帶動年輕人接種，提升疫苗覆蓋率。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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