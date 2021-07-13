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伊拉克醫院「氧氣瓶爆炸引惡火」奪50命　家屬憤怒圍聚院外毀警車

記者葉睿涵／綜合報導

伊拉克專門收治新冠患者的侯賽因醫院（Al-Hussein），在12日發生大火，導致約50人死亡、67人受傷，預計死傷人數還會持續增加。當地警方與衛生部門初步研判，造成失火的原因是因為醫院的氧氣瓶發生爆炸，總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）已召開緊急會議，逮捕相關人士並查明失火原因。

綜合路透社與CNN報導，12日晚間在伊拉克南部城市納希利亞市（Nassiriya）的新冠醫院大火事件，是該國自4月以來最嚴重的火患之一。當地警方與衛生部門初步研判，造成失火的原因是因為醫院的氧氣瓶發生爆炸。據現場的一名醫院警衛表示，他當時聽到病房內傳出很大的爆炸聲，然後大火很快就爆發了。

目前醫院仍在燃燒熊熊大火，救災人員在被濃煙熏黑的建築中尋獲許多屍體，而醫護人員則將焦屍從燃燒中的醫院抬出，還有不少病人正坐在濃煙中咳嗽。當地衛生官員指出，目前仍有不少患者受困，濃煙也讓人難以進入部分被燒毀的病房，不過搜救行動在火勢受控後仍在持續。

▲▼伊拉克醫院大火後警民發生衝突。（圖／路透）

▲伊拉克醫院大火後，憤怒的家屬與警察發生衝突。（圖／路透）

據現場目擊者透露，不少聞訊而來的家屬憤怒地聚集在醫院前，還與警方發生衝突，並點燃了2輛警車。一名年輕的男子甚至闖入現場，自行在焦屍中尋找父親的屍體。總理卡迪米的辦公室隨後發出聲明指出，總理已召開緊急會議，除了要查明失火原因外，還下令停職與逮捕醫院院長和負責衛生和民防的相關管理人員。

目前各家媒體報導的死傷人數不一，據CNN報導，火患已奪走了41條人命、5人受重傷，但路透社則指出至少有44人死亡、67人受傷；法新社報導有至少52死22傷，而美聯社和《衛報》則表示有至少50死、數十傷。

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