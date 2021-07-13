「議」起抗疫　趙昆原、吳禹寰、曾信凱議員聯合捐贈消防局

▲台南市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱，聯合捐贈口罩1萬個予台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈，並回贈感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

抗疫成為全民運動，台南市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱身為民意代表，做為表率，13日中午12時30分，聯合捐贈口罩1萬個予台南市消防局，3位市議員充分展現民眾的心聲，疼惜消防救護人員，捐贈由消防局長李明峯代表受贈，並回贈感謝獎牌。

趙昆原、吳禹寰、曾信凱受訪時表示，這次的聯合捐贈是為了力挺市府防疫。新冠肺炎本土案例延燒至今，從個人到團體都展現出有錢出錢、有力出力的無私，大家都想在抗疫的路上盡一份心力。口罩是每一個出勤人員必備的防護，疫情期間，救護量並沒有因此減少，所以口罩的使用量仍然很大，這也是決定捐贈口罩的主因，趙昆原議員補充。

市長黃偉哲感謝市議員們用行動支持市府防疫，黃偉哲表示，在抗疫的路上，每一個環節都非常重要，市民朋友的自律、醫護人員的警覺、市府同仁的用心、第一線人員的裝備，再再都台南市可以守住疫情的重要原因，當然還有來自四面八方的善款及物資，源源不絕地支持著市府。

消防局局長李明峯在受贈時特別表示，感謝市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱在得知消防局的需求後捐贈口罩一批。大家都說我們是抗疫英雄，但英雄的背後一定有溫柔的支撐，議員及各界善心的捐贈就是那股溫柔的力量，李局長感性地補充說明。

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