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挺醫護！科達、海研建築捐贈2千件防護衣　新莊建商賴建程回饋在地助抗疫

▲▼科達建築,海研建築,防護衣,挺醫護,抗疫。（圖／海研建築提供）

▲科達建築、海研建築挺醫護，近日共捐贈2千件防護衣，由科達建築賴建程董事長賴建程帶領團隊，送達衛生福利部台北醫院、天主教輔仁大學附設醫院。

圖、文／海研建築提供

今年受新冠肺炎疫情影響，5月開始進入三級警戒，不少產業岌岌可危，守在一線的專業醫護更是最需要各界協助！房地產界紛紛慷慨解囊，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，新莊七年級建商、科達建築董事長賴建程為回饋新莊當地，也啟動旗下科達建築、海研建築等事業體，共捐贈了2千件專業防護衣挺醫護，他表示，科達機構旗下建築、房仲事業長期深耕雙北市，不僅協助5千個家庭圓滿成家，本身也投身公益長達20年，這次疫情，更希望能成為醫護人員後盾、協助抗疫，一起渡過難關，為防疫加油打氣。

三級警戒拉長至7/26，抗疫仍不可鬆懈，科達建築、海研建築挺醫護，近日共捐贈2千件「杜邦泰維克全身防護衣」，並由科達建築賴建程董事長賴建程帶領團隊，將防護衣送達衛生福利部台北醫院、天主教輔仁大學附設醫院，當日分別由台北醫院副院長郭憲華、社工室楊淑貞主任，以及輔大醫院募款室林恆良主任代表授贈，郭憲華現場表示，「非常感謝新莊年輕有為的建商賴建程能大力相挺醫護，目前醫院正急需專業防護衣，及時雨剛好能協助篩檢站、急診第一線醫療堅守崗位，盼此舉拋磚引玉，也呼籲各企業執行主動篩檢，降低感染風險。」

賴建程也感概表示，「我是新莊聯邦菜市場長大的小孩，也長期深耕新莊，自2008年創立包括科達機構旗下投資建設、房仲、旅行社等事業體系，服務大台北地區超過5千個家庭，我們不只是在蓋房子而已，更希望運用建築的力量，能為新莊人、為雙北市多作點事，大家一起挺過這次疫情。」

▲▼科達建築,海研建築,防護衣,挺醫護,抗疫。（圖／海研建築提供）

事實上，賴建程不僅這次大捐贈醫護物資，他私下也默默行善作公益近20年，據了解，他長期捐款包括財團法人新北市私立榮光育幼院、大同育幼院、台灣基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院，以及財團法人忠義基金會附設台北市私立忠義育幼院、基督教台北市私立伯大尼兒少家園、私立華興育幼院、中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心、桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家等兒童慈善團體，以及協助台灣天慈同心會捐棺、急難救助等，雖未計算，但捐贈很早就超過七位數，他說，自己出身平凡、白手起家，深刻體會背後沒有資源的感受，所以長期資助弱勢兒童、家庭，也希望投身建設事業後，能挹注更多企業資源協助愛心關懷團體。

▲▼科達建築,海研建築,防護衣,挺醫護,抗疫。（圖／海研建築提供）

至於近期除了因疫情影響，加上房地合一稅2.0與實價登錄2.0都在7月上路，並禁止紅單轉售、納管預售屋交易等，外界認為恐波及房市價量，賴建程則分析，這波疫情雖影響建案來人量、中古屋看屋人流確實有變少，但稅制主要打擊投資面，以房市自住剛性買盤仍在，只是需求遞延，目前不少建商推案腳步趨緩，多數選擇延後至下半年推案，包括自家投資建案「海研A3光點」、「新莊科達花園」皆延至第3季開案，他說，「仍審慎樂觀看待第3季房市，倘若疫苗能逐漸普及化，幫助疫情在今年第3季緩和，當疫情過去、警戒放寬後，房市需求將回籠，如原先在上半年預計要買房的自住客，遞延買盤可望在8~9月後開始陸續出籠，房市買氣有機會穩定回升，甚至也不無可能出現如去年的報復性買盤。」

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