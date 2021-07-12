台南愛心企業捐贈快篩劑　勞工局結合民間齊心抗疫

▲台南市勞工局結合台灣萬人社福協會以及萬通國際人力開發公司至家戶協助發放篩劑，並有護理師在場協助移工使用，確保移工及被看護人健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南茂科技公司響應政府推動自主快篩的精神，耗資100萬捐贈家庭用快篩試劑予市府，供家庭看護工使用，12日勞工局結合台灣萬人社福協會以及萬通國際人力開發公司至家戶協助發放篩劑，並有護理師在場協助移工使用，確保移工及被看護人健康。

勞工局王鑫基局長表示，台南市長黃偉哲重視台南移工健康，除要求勞工局全面啟動移工宿舍查察以外，更鼓勵企業自主快篩來了解員工健康狀況，而家庭類的外籍移工長期協助台灣家戶分擔起照顧被看護人的責任，而被看護人皆以高齡者居多，兩個人的健康同等重要，感謝南茂這次捐贈的家庭式快篩試劑，鼓勵家庭類的雇主、移工也可以自主快篩，在疫情下也是自主健康管理的一環，今日特別結合民間團隊一同到七股、安南區的家戶，現場由護理師教導雇主、移工篩劑的使用方式，確認移工使用方式正確，並將使用結果回報勞工局google表單，以利掌握家戶內成員的健康狀況。

勞工局局長王鑫基表示，防疫是全民責任，不分國籍、有賴大家一同遵守防疫相關規定，勞工局將持續協助發放南茂捐贈的快篩試劑至轄內聘有家庭類外籍移工的弱勢家庭使用，且將持續製作多國語言防疫宣導海報、DM等，相關文宣可上臺南市政府勞工局－外籍移工管理－宣導文宣專區下載(https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=25235#)，市民若有多國語言海報之需求，亦可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，共同守護移工伙伴及台南市民的健康。

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