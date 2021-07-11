台北華欣扶輪社、國際聯青社捐贈防護面罩　黃偉哲：促進市場人員防疫

▲台北華欣扶輪社、國際聯青社台灣總會共同捐贈台南市600份抗菌防護面罩，台南市長黃偉哲親自代表接受，並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



台北華欣扶輪社、國際聯青社台灣總會共同捐贈台南市600份抗菌防護面罩，台南市長黃偉哲親自代表接受，並頒發感謝狀，感謝扶輪社及聯青社善心捐贈防疫物資與市府齊心抗疫，提升市場第一線防疫人員的防護力，有助台南防疫量能。



台南市長黃偉哲表示，感謝華欣扶輪社及國際聯青社台灣總會持續對台南疫情的關注，非常感謝來自台北的溫暖，能夠共同為防疫盡一份心力，讓台南繼續維持六都之中確診數最少，繼續加零，繼續防疫成功。



台北華欣扶輪社社長林玉玲提到基於同島一命，雖然平時在台北，但仍關心台南市民的健康安全，因此特地捐贈600個防護面罩，希望提供充足防疫物資給台南市防疫人員使用，共同為全民防疫盡一點心力。





國際聯青社台灣總會長蘇政興也表示透過捐贈防護面罩應用在市場防疫上，讓防疫人員能得到更多安全的保障。



經發局長陳凱凌指出，新冠肺炎疫情下的市場防疫工作是重中之重，病例一旦爆發容易不可收拾，市府針對市場防疫工作不容許有任何疏失，因此台南市各公民有市場皆持續落實實聯制、量體溫及酒精消毒，降低感染風險；特別感謝台北華欣扶輪社與國際聯青社台灣總會和市府齊心防疫，並提供市民朋友更安心的購物環境。



黃偉哲再次感謝台北華欣扶輪社、國際聯青社台灣總會對於市府的支持，在疫情延燒之際，為達成讓市民朋友放心購物、讓市場免於防疫漏洞的目標，特別捐贈抗菌防護面罩，將讓市場第一線防疫人員多一分保障、多一分安全，也使市場的防疫工作更完備，讓民眾消費更安心。





捐贈抗菌防護面罩活動，包括經發局長陳凱凌、台北華欣扶輪社社長林玉玲、社服主委王培剛、執行秘書陳思庭及國際聯青社台灣總會長蘇政興、台南社長王傑立、南區委員會總監吳秉澤與台灣小姐選拔大會主席潘逢卿、執行委員曹秀貞、選拔佳麗高千梨等貴賓到場共襄盛舉。

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