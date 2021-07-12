外媒稱美國全球抗疫排行第一　趙立堅：呵呵

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

《彭博社》（Bloomberg News）日前發佈最新全球抗疫排名，由美國奪下第一，大陸排行第8名。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，老百姓心中有桿秤，群眾的眼睛是雪亮的，「我想世界民眾只能表示『呵呵』，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧。」

▲美國在《彭博社》發表的全球抗疫排名4項評鑑中皆排行第1，得到76分。（圖／路透）

據了解，《彭博社》發表的全球抗疫排名是以疫苗接種率、封鎖嚴格度、航班飛行力及完成疫苗接種旅客的旅行開放度等4項評量作為指標，美國因注射高效的mRNA疫苗，在4項評鑑中皆排行第1，得到76分。

趙立堅表示，「這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，彭博社這個報告是不是印錯了？他們還問，在他們心中一向權威的《彭博社》，怎麼能如此小兒科？」

趙立堅指出，《彭博社》的所謂全球抗疫排名，為了達到「美國第一」的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，「這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。」

趙立堅強調，所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的，「我想世界民眾只能表示『呵呵』了，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧。」

