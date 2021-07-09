愛心企業捐贈防護裝備、防疫經費　黃偉哲感謝齊心抗疫守台南

▲美德醫療國際、善誠股份有限公司、和通建設公司、「社團法人新世代協會」前理事長劉淑芳女士等愛心企業、團體，捐贈防疫物資與經費，齊助台南市政府抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



有感全台爆發機構群聚感染事件，美德醫療國際、善誠股份有限公司、和通建設公司、「社團法人新世代協會」前理事長劉淑芳女士等愛心企業、團體，為協助南市長照機構防疫及消防防疫工作，捐贈防疫物資及防疫經費，由台南市長黃偉哲、消防局長李明峯等代表接受。

美德醫療國際、善誠股份有限公司，響應市長黃偉哲公私協力齊心抗疫之理念，共同捐贈3000件隔離衣及200件防護衣予台南市135家老福機構及身障機構，9日下午在台南市政府永華市政中心東哲廳舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀，感謝善心企業在嚴峻疫情的考驗下，仍然持續投入公益服務，與市府共同齊心抗疫，守護台南長照機構。

在地企業和通建設股份有限公司力挺台南市府防疫，9日由董事長李怡寧代表捐贈新台幣100萬元予台南市政府，市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下接受捐款，並頒贈感謝狀，也準備台南芒果表示感謝之意，期盼透過公私協力，攜手將防疫工作做到最好，提供給市民更安全安心的居住環境。





台南市長黃偉哲表示，非常感謝和通建設公司董事長李怡寧能夠發揮共同防疫的精神，捐助防疫經費100萬元，能夠讓許多防疫人員在裝備及防疫工作上得以更順利，更有力量做得更好，防疫視同作戰，謝謝和通建設的貢獻，以實際行動支持市府防疫工作。

此外，「社團法人新世代協會」前理事長劉淑芳女士捐贈的500組聲門上呼吸道是及時雨，由台南市消防局局長李明峯於9日上午9時30分在局前廣場代表受贈，並回贈感謝獎牌1只。劉淑芳女士表示，她深信每一個捐贈者的出發點都一樣，都希望提供各機關最需要的物資，所以當各機關頻繁地受贈防疫物資的同時，她也在思考，除了防疫物資之外，還有沒有欠缺什麼？此時正好立委林俊憲以及市議員蔡筱薇向她提出消防局的需求，在瞭解聲門上呼吸道對到院前心肺功能停止的患者有幫助後，就決定捐贈500組。

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