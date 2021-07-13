投資靈骨塔要付保證金？警阻提款　豪氣致電詐團歹徒急掛電話

▲大安警瑞安街派出所警員成功攔阻婦人遭詐匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安一名婦人日前聽從自稱禮儀公司銷售業務員投資靈骨塔位，假稱業務員的詐騙集團歹徒聲稱：販售塔位須先付保證金78萬元才能購得，婦人信以為真，前往銀行提領現金欲支付對方時，被行員報警及時阻詐成功。

大安警分局瑞安街派出所6日上午11時許，接獲敦化南路二段某間銀行報案，有民眾疑似遭詐騙希望警方到場協助，警員常蕎麟、林郁桓、蕭祐宸獲報後立即到場了解。

警方到銀行詢問該名婦人時，婦人猶豫不敢吐露實情，向員警謊稱親妹妹需要現金週轉，晚上會請外甥到住家來取款，員警直覺事有蹊翹，不斷地反覆詢問與勸說，婦人改口講出原委。

▲大安警瑞安街派出所警員常蕎麟、林郁桓、蕭祐宸成功攔阻婦人遭詐匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

原來遭詐騙婦人投資靈骨塔所，對方要求高額保證金，她才會臨櫃提領現金，打算交付給禮儀公司業務綽號「小江」男子，員警直接撥打「小江」電話，該男得知警察來電，著急稱「在忙不便通話」就掛斷電話。

警方持續調查，致電該禮儀公司查證，客服人員表示公司無授權業務員私下銷售靈骨塔位投資的非法交易方式。員警提示諸多類似詐騙案例，婦人這才相信警方勸說，順利保住自己的積蓄，對行員、警方耐心援助相當感激。

大安警方則呼籲，因靈骨塔投資門檻低，民眾很容易因行銷話術心動上當，民眾若如遇到靈骨塔仲介，千萬不要隨便匯款、或簽署任何文件，也不要輕信仲介會幫你賣掉塔位，歹徒多會分飾多角目的就是要民眾掏出更多現金，民眾若遭遇類似行銷可撥打165反詐騙專線諮詢。

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