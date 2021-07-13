　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫宅在家寂寞冷？　白河警力阻網路援交詐騙！

▲台南市警白河分局後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏，據報及時攔阻網路援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市警白河分局後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏，據報及時攔阻網路援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

防疫期間，民眾宅在家成為詐騙集團目標，日前1名60歲男子在交友軟體中，陷入網路交友及援交詐騙案陷阱，所幸超商店員機警，立即通報白河警方到場及時攔阻，經警方解釋始發現遭詐騙，成功說服該民眾攔阻一場詐騙。

白河分局受理民眾險遭詐騙案，該名男子因防疫期間在家時間變多，一時好奇在LINE交友軟體中與1名女子互加好友，女子表示有兼職援交，雙方談妥後，女子要求先購買2000點數並拍照上傳。

▲台南市警白河分局後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏，據報及時攔阻網路援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

男子不疑有他立即到後壁區7-11超商購買點數，讓超商店員感覺其年齡不似打玩手游之年輕族群，經詢問得知是要拍傳他人即判斷可能遭詐騙，立即通報後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏到場了解，向其細說此類型係經典色情應召詐欺，如將購買點數序號單傳給對方，則點數會立即移轉並全數歸零，而對方也會反覆再稱未收到等理由再續行騙，最後即消失無蹤，男子才恍然大悟已落入詐欺集團之陷阱。

▲台南市警白河分局後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏，據報及時攔阻網路援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

網路交友及援交詐騙模式，通常會在網路社群與通訊軟體上傳身材火辣、面容姣好的美女照片，並要求加LINE聊天，或在交友網站釋放交友訊息，等男性民眾加入好友後，美女主動表示有兼職援交，俟雙方談妥價格後，再要求前往超商等待，並購買「遊戲點數卡」作為支付方式。其實在這些美女照片的背後，都是詐騙集團偽冒的「假援交詐騙」，防疫期間，諸如此類假援交詐騙案件又攀升，請民眾慎防是類詐騙。

白河分局呼籲民眾於疫情期間宅在家時，接觸網路機會增多，被騙機率也增加，請民眾接到不認識或可疑的電話或訊息時，一定要撥165反詐騙專線或撥打110電話請警方派員協助處理，避免受騙。

南韓網紅鍋

ET快訊
快訊／找到了！17歲少年「三仙台撿海螺」遭猛浪捲走溺斃
快訊／今早開放「18歲以上」意願登記！快看要選哪支疫苗
慈濟今有望完成簽約！1500萬劑BNT最快來台時間曝　指揮中
蕭彤雯公園「目睹一景象」嚇壞！　秒帶兒子回家
LIVE／微解封首日！部分夜市復業　指揮中心最新說明
救護車爆量！　微解封前一晚醫院病人大增
1千萬劑BNT買到了　謝志偉曝「談判過程」最感謝她
德國大報：BioNTech售台疫苗　走的是地緣政治鋼索

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實綠能屋頂政策　台南麻豆轉運站完成太陽能光電系統

桃園老夫婦深信眼前警察是壞蛋　被一句話瓦解心防保住百萬

嘉市警攜手城隍廟推線上宣導　「Q版城隍護民小神衣」超吸睛

嘉義海巡新戰力到港　新造35噸巡防艇強化登檢防撞

防疫宅在家寂寞冷？　白河警力阻網路援交詐騙！

機車車牌戴口罩　刀客砍小黃司機劫300元變裝落跑50分鐘　　　

大型接種站階段性任務達成　嘉義市疫苗預約改洽1922

防疫宅在家網購勞力士名錶險遭詐騙　南警及時阻詐30萬元

北市扶輪社捐贈正壓採檢站　守護頭份為恭醫院前線醫護

台南防疫不解封　永康警結合衛生局、市場處及區公所夜市宣導

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

美翻！慢動作欣賞「孔雀開屏」 尾羽豎起上百個虹彩眼圈齊放❤

落實綠能屋頂政策　台南麻豆轉運站完成太陽能光電系統

桃園老夫婦深信眼前警察是壞蛋　被一句話瓦解心防保住百萬

嘉市警攜手城隍廟推線上宣導　「Q版城隍護民小神衣」超吸睛

嘉義海巡新戰力到港　新造35噸巡防艇強化登檢防撞

防疫宅在家寂寞冷？　白河警力阻網路援交詐騙！

機車車牌戴口罩　刀客砍小黃司機劫300元變裝落跑50分鐘　　　

大型接種站階段性任務達成　嘉義市疫苗預約改洽1922

防疫宅在家網購勞力士名錶險遭詐騙　南警及時阻詐30萬元

北市扶輪社捐贈正壓採檢站　守護頭份為恭醫院前線醫護

台南防疫不解封　永康警結合衛生局、市場處及區公所夜市宣導

馬自達x美津濃聯名推出「魂動賽車鞋」　讓你人馬一體更帥氣！

打疫苗抽獎金鼓勵民眾接種？政院：還沒聽說過

快訊／高雄男被混打疫苗！2周接種完AZ＋莫德納　院方證實了

雷達限量錶溫網搶曝光　球后戴白陶瓷錶當服儀模範生

中卷肥厚彈牙！桃園復古餐車麵線糊　濃稠順口必加蒜泥、辣椒

美國男籃熱身賽2連敗　「澳洲王」米爾斯砍22分主宰決勝節

首輪兩度延長淘汰大谷翔平　索托：很高興能擊敗他

落實綠能屋頂政策　台南麻豆轉運站完成太陽能光電系統

趙少康轟為拿掉「復必泰」標籤疫苗晚到貨！指揮中心回應

新版貼圖、分享位置更方便！LINE新版本出爐　iOS獨家3更新

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

房屋搬遷進度100%　竹市公道三明年通車

台中三越確診男　2處新足跡曝光

南崁溪頻見黃泥水　桃市議員：難怪罰不怕

北市扶輪社捐採檢站　守護地方前線

台南防疫不解封

新北市圖預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

桃機三航站航廈動工　青埔將成桃園新都心

台南夜市微解封

竹崎梅山交流道間四車連環撞

防疫宅在家網購勞力士名錶遭詐騙

群聚男嗆60萬罰單全出　市府出招了

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

石門水庫園區配合微解封　明重新開放

更多熱門

相關新聞

防疫宅在家網購勞力士名錶遭詐騙

防疫宅在家網購勞力士名錶遭詐騙

台南市警一分局東門派出所所長張明祺、警員李建賦、黃芷涵，7月12日上午11時30分許，接獲轄內銀行行員報案，稱有1名男子疑似遭受詐騙情事，員警獲報後立即趕赴現場協助查處，及時阻詐網購名錶被詐30萬元。

瀑布戲水2死　消防中隊長夫妻遭開罰

瀑布戲水2死　消防中隊長夫妻遭開罰

台南防疫不解封

台南防疫不解封

消防隊長群聚　高雄消防局要查了

消防隊長群聚　高雄消防局要查了

快訊!高雄10人結伴來義鴛鴦瀑布戲水　2人溺斃

快訊!高雄10人結伴來義鴛鴦瀑布戲水　2人溺斃

關鍵字：

防疫白河網路援交詐騙

讀者迴響

熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

超模胸形全都露稱霸紅毯

颱風恐生成時間曝　「有的預測來台灣」

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

信用卡額度只有1000！他曝照為證...網全笑歪

陳時中：10類接種對象不再新增

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面