防疫宅在家寂寞冷？　白河警力阻網路援交詐騙！

▲台南市警白河分局後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏，據報及時攔阻網路援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫期間，民眾宅在家成為詐騙集團目標，日前1名60歲男子在交友軟體中，陷入網路交友及援交詐騙案陷阱，所幸超商店員機警，立即通報白河警方到場及時攔阻，經警方解釋始發現遭詐騙，成功說服該民眾攔阻一場詐騙。

白河分局受理民眾險遭詐騙案，該名男子因防疫期間在家時間變多，一時好奇在LINE交友軟體中與1名女子互加好友，女子表示有兼職援交，雙方談妥後，女子要求先購買2000點數並拍照上傳。

男子不疑有他立即到後壁區7-11超商購買點數，讓超商店員感覺其年齡不似打玩手游之年輕族群，經詢問得知是要拍傳他人即判斷可能遭詐騙，立即通報後壁所副所長吳誌修及警員余冠宏到場了解，向其細說此類型係經典色情應召詐欺，如將購買點數序號單傳給對方，則點數會立即移轉並全數歸零，而對方也會反覆再稱未收到等理由再續行騙，最後即消失無蹤，男子才恍然大悟已落入詐欺集團之陷阱。

網路交友及援交詐騙模式，通常會在網路社群與通訊軟體上傳身材火辣、面容姣好的美女照片，並要求加LINE聊天，或在交友網站釋放交友訊息，等男性民眾加入好友後，美女主動表示有兼職援交，俟雙方談妥價格後，再要求前往超商等待，並購買「遊戲點數卡」作為支付方式。其實在這些美女照片的背後，都是詐騙集團偽冒的「假援交詐騙」，防疫期間，諸如此類假援交詐騙案件又攀升，請民眾慎防是類詐騙。

白河分局呼籲民眾於疫情期間宅在家時，接觸網路機會增多，被騙機率也增加，請民眾接到不認識或可疑的電話或訊息時，一定要撥165反詐騙專線或撥打110電話請警方派員協助處理，避免受騙。

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