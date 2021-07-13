大媽網戀愛上壞人變車手　助提百萬黑心錢

記者吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區一名60歲的李姓婦人，因疫情期間找不到工作，在網路上認識詐騙集團成員，被騙後竟淪為詐騙集團提款車手，警方調查，她前後已提領6次，每次分得5000元。日前她因拿著警示帳戶存簿要刷存摺時，意外被警方查獲，訊送依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦，並持續向上溯源追查中。

▲▼60歲的李姓婦人淪為詐騙車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局瑞隆派出所於5日中午近1點左右，接獲轄內的郵局通報，指出有人拿著警示帳戶的存簿要刷存摺，驚覺有異立即通報。員警抵達現場後，正準備盤查時，這名60歲的李姓婦人見事跡敗露，坦承自己是詐騙車手、提供帳戶給詐騙集團使用。

據警方了解，李婦在6月中旬時，透過網路認識一名男網友，後續2人以男女朋友相稱，有一天在聊天的過程中，突然要求她提供帳戶作為虛擬貨幣交易轉帳使用，若交易成功會分紅給她，李婦不疑有他，提供女兒的帳戶給男網友使用。

警方調查，李婦的存簿帳戶會變成警示的原因，是日前一名被害人在IG認識網友，對方謊稱帳戶遭凍結需要協助，被害人照著指示匯款18萬，事後驚覺遭騙，於在5日上午報警，這才讓該帳戶才會變成警示帳戶。

警方還說，詐騙集團將詐騙的款項匯入帳戶後，立即通知李婦提領，並交給在外等候的詐騙集團成員，清查後發現李婦前後已提領6次，得手近百萬元，每次分得報酬5000元，訊後依詐欺罪移將她移送高雄地檢署偵辦，並向上溯源追查中。

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