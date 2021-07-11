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社會 社會焦點 保障人權

居家上班要小心！小資女遭投資詐騙百萬　「網公」秒刪好友

記者張君豪／台北報導

台灣近期新冠肺炎（Covid-19）疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布5月19日全台實施三級警戒，民眾配合防疫措施居家防疫無法外出工作，盼求透過網路投資增加收入，但不少遇上假交友、假投資詐騙！

▲刑事局11日對疫情期間的網路交友詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局11日對疫情期間的網路交友詐騙提出預警，由打詐中心股長邱佩俞出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事局統計今年1月1日至6月27日止，全般詐欺案類中，投資詐欺案件發生數，計2,085件，比去年同期增加1,006件！增加比例高達93%，多數被害人多在社群網站、交友軟體遭歹徒搭訕，在話術、感情攻勢下踏進吸金陷阱。

▲刑事局11日對疫情期間的網路交友詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局11日對疫情期間的網路交友詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方列舉案例、被害人Y女在5月中旬居家防疫期間，接獲1名自稱「JASON」男子要求加LINE好友，Y女與「JASON」互加好友網路互動陷入熱戀，經遭介紹加入假投資平台網站。

被害女子初期透過群組老師協助下，帳面上順利獲利，Y女前後匯款新台幣約30萬元到詐騙集團的人頭帳戶內，Y女看到帳面獲利75萬元要領回，1名自稱該集團會計於群組表示，投資總資金須達100萬元方能出金，Y女因而再匯入差額款項25萬元。

隨後對方謊稱需再支付5%佣金費用才能領回，Y女匯款5萬元就即遭退群，與「老公」連絡時發現對方已刪好友，被害人才驚覺受騙報警。

刑事局表示，假交友投資詐騙手法萬變不離其宗，詐騙方法多透過社群網站或通訊軟體上，散播假投資訊息，歹徒多冒用網路男女網紅照使被害人網路談情陷入判斷錯誤。

並標榜高獲利假投資內線消息，吸引被害人投資虛擬貨幣、衍生性金融商品、博弈網站，實際收錢後並未進行真正投資，待被害人要出金時，再以被害人違規使用等理由，支付大量違約金，甚至直接封鎖被害人或關閉網站達到詐騙吸金犯行

刑事局呼籲，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿信來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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