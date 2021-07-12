「投資致富」保全兩度中招　1個月16萬積蓄飛了

▲許姓保全遭假投資詐騙耗盡辛苦積蓄。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



北市一名當保全的許姓男子（28歲）日前在YouTube網站看到投資廣告，根據廣告內容加入「金幣特務」群組，並花了10萬元加入致富行列，但業者聲稱因系統故障，需要他再投入20萬才能「重啟系統數據」展開致富人生，許男身上根本沒有多餘現金，只能黯然退群自認倒楣。

但許男並未因此記取教訓，數周後他又玩交友軟體認識一名美艷女子「夢瑤」，對方主動告知他可以投資致富，許男當時熱衷「談戀愛」感覺又花了6萬元投資，該平台數據顯示他短時間就多了一成約6千元的獲利。

▲許姓保全遭假投資詐騙耗盡辛苦積蓄。（圖／記者張君豪翻攝）

許男興奮要求獲利了結，但該投資平台客告知「帳戶儲值金額過低」，要求他再加碼9萬元才能恢復正常提領，許男還傻傻去問交友軟體上的網婆「夢瑤」，但對方根本就是詐騙集團成員，許男又再度花光了身上所有現金，只能黯然報警，前後兩番折騰總計損失16萬新台幣。

刑事局指出，這類「假投資」詐騙隨著疫情升溫越來越多，幾乎遍佈民眾常用的社群、影音平台，一律標榜「短期獲利」、「高紅利」、「保本保息」吸引民眾加入，然後再以系統故障、儲值金額不足拒絕出金藉此騙取民眾辛苦積蓄，

警方說，現實生活根本沒有「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「一夜致富」的投資方案，但類似詐騙案件歹徒卻屢屢得手，警方籲請民眾理性評估來路不明的網路投資以免造成額外財損。

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