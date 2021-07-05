快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」　自治會長林勝東強硬回擊

▲環南市場自治會長林勝東5日傍晚發表聲明駁斥綠營民代企圖誤導民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

對於台北市環南市場再爆確診疫情，包含立委王定宇及市議員許淑華火力全開抨擊北市對於環南市場休市天數太短恐再釀群聚疫情，對此環南市場自治會長林勝東5日傍晚再發布聲明澄清，針對立委王定宇、市議員許淑華的臉書貼文質疑提出抗議。

環南市場自治會長林勝東指出：環南市場於6月9日、6月11日、6月18日已進行多次篩檢，並主動因應中央疫情指揮中心與台北市政府的防疫呼籲，全力配合自5/24起每週增加一天休市，對於『環南市場自治會明知有疫情，卻希望放寬處理，導致疫情一發不可收拾。』之不實指控在此表達強烈抗議。

▲環南市場自治會長林勝東5日傍晚發表聲明駁斥綠營民代企圖誤導民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

林勝東表示：7月1日環南市場為抓黑數大規模篩檢的41例確診案例，當中市場攤商12例，其餘為週邊流動人員，陳部長亦已說明『多數是無症狀感染者』，若未經過此次大規模篩檢，無症狀者未發病是無從得知染疫，請委員與議員切莫以政治與人情考量暗喻，誤導視聽造成環南市場揹上防疫破口黑鍋。

林勝東更期盼立法委員與市議員發揮專業素質，他希望民代不要人云亦云，發言詳加查證，環南市場都是基層工作者，禁不起法辦之威嚇。

林勝東表示，環南市場休市是進行環境清消，並非確診者隔離天數，清消作業天數從2天～7天皆在討論範圍內，並無7天變3天的情況，若委員與議員覺得休市3天不足，懇請提出適合休市天數與根據引用資訊，日後可供全台灣市場參照。



林勝東感嘆說：攤商們疫情期間討生活已屬不易，給予環南市場協助的諸位官員，我們不分政治色彩唯心存感激，還望委員與議員查證後導正視聽。

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