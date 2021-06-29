獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路Dcard論壇近來有網友上傳一段SWAG新片，片名為「女教師鬼父直接到家用身體輔導爸爸」的成人影片，並指涉該名影片男主角是北市某警察機關的二線二星警務員。但因為男優臉部全程被打馬，其真實真份無法透過影片辨識，而遭網友影射的警察機關，就是位於台北市的警察專科學校。

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

29日警專發言人受訪僅低調回應「影片無法辨識」但包含警政署在內督察系統介入調查，被影射的U姓警務員28日遭督察系統調查，雖然否認下海拍A片，旋即緊急請辭獲准。

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

但全台警方已瘋傳U姓警務員拍攝影片，甚至有警員發揮刑案偵辦精神，細心比對U員在拍攝SWAG影片中入境的運動褲、上衣、還有拖鞋等私人物品，並透過U姓警務員的IG帳號細心比對，幾乎確定這名頭臉被打馬賽克的AV男優就是U姓警務員。

警員充分發揮辦案技術，仔細比對包含U員參加馬拉松賽、鐵人賽、到民俗治療拔罐的照片，認為U員的上衣、運動褲甚至拖鞋，都與SWAG近期推出「風騷氣質家教老師故意引誘同學」、「女教師調教鬼父直接到家用身體輔導爸爸」的A片男優穿著一模一樣，加上聲音經過校內隊職官聆聽也認為是本人；U員身為中階警官，下班涉兼差拍攝成人猥褻影片，違法違紀涉案情節相當嚴重。

SWAG影音平台之前才遭刑事局電偵大隊掃蕩查封，業者因此改變經營策略，僅開放境外IP登入以阻擋國內網友任意瀏覽，並採取有年齡審核的會員制。而這起警官下海拍A片風暴，是否會被認為是影音業者的變相報復，對此警專低調不願回應，僅強調案件仍在持續調查中。

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