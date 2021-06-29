　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路Dcard論壇近來有網友上傳一段SWAG新片，片名為「女教師鬼父直接到家用身體輔導爸爸」的成人影片，並指涉該名影片男主角是北市某警察機關的二線二星警務員。但因為男優臉部全程被打馬，其真實真份無法透過影片辨識，而遭網友影射的警察機關，就是位於台北市的警察專科學校。

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

29日警專發言人受訪僅低調回應「影片無法辨識」但包含警政署在內督察系統介入調查，被影射的U姓警務員28日遭督察系統調查，雖然否認下海拍A片，旋即緊急請辭獲准。

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓中隊長遭其他警員抽絲剝繭，比對A片和他運動衣物均雷同，29日請辭獲准。（圖／記者張君豪翻攝）

但全台警方已瘋傳U姓警務員拍攝影片，甚至有警員發揮刑案偵辦精神，細心比對U員在拍攝SWAG影片中入境的運動褲、上衣、還有拖鞋等私人物品，並透過U姓警務員的IG帳號細心比對，幾乎確定這名頭臉被打馬賽克的AV男優就是U姓警務員。

警員充分發揮辦案技術，仔細比對包含U員參加馬拉松賽、鐵人賽、到民俗治療拔罐的照片，認為U員的上衣、運動褲甚至拖鞋，都與SWAG近期推出「風騷氣質家教老師故意引誘同學」、「女教師調教鬼父直接到家用身體輔導爸爸」的A片男優穿著一模一樣，加上聲音經過校內隊職官聆聽也認為是本人；U員身為中階警官，下班涉兼差拍攝成人猥褻影片，違法違紀涉案情節相當嚴重。

SWAG影音平台之前才遭刑事局電偵大隊掃蕩查封，業者因此改變經營策略，僅開放境外IP登入以阻擋國內網友任意瀏覽，並採取有年齡審核的會員制。而這起警官下海拍A片風暴，是否會被認為是影音業者的變相報復，對此警專低調不願回應，僅強調案件仍在持續調查中。

【相關新聞】

大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

►案發現場／中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女　「怕嬰靈」孕婦倖存

►案發現場／警員楊庭豪之死！出勤被無照少年撞上腦死，誰的責任？

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

 

ET快訊
數據證明疫情趨緩為何不能「只封雙北」　中研院研究員曝原因
送貨員慘遭檢舉魔人盯上！網氣炸：腦袋裝大便嗎
女星打2劑大陸疫苗…免疫力「2週內下降」　居家隔離N次網跪了
快訊／五星級也挺不住！「台東最美渡假村」7月起休館
力挺拍A片警官！　童仲彥：這才是警界戰力
永樂市場2人確診　157人緊急做PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

力挺拍A片警官！　童仲彥：這才是警界戰力，何罪之有？

前科男耍詐「一人分飾兩角」　衰外送員「代墊貨款」慘噴2000元

獨／沒紅線被吊？高雄男發文轟侵門踏戶欺負里民　交通大隊反擊

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

快訊／高雄前鎮透天厝傳火警！頂樓冒濃濃黑煙　母子逃陽台求救

台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治

20歲男騎重機衝北宜　過彎見休旅車嚇到！急剎自摔下一秒慘了

大年初二「恐怖拜年」！角頭5分鐘遭砍21刀慘死　檢起訴11人

北港鎮長蕭永義「賣清潔隊6職缺」　貪750萬判囚10年2月將停職

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

不爽被超車？紫燈哥「刷卡剪線」 高速闖紅燈...他傻眼：勇氣值+9

機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

力挺拍A片警官！　童仲彥：這才是警界戰力，何罪之有？

前科男耍詐「一人分飾兩角」　衰外送員「代墊貨款」慘噴2000元

獨／沒紅線被吊？高雄男發文轟侵門踏戶欺負里民　交通大隊反擊

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

快訊／高雄前鎮透天厝傳火警！頂樓冒濃濃黑煙　母子逃陽台求救

台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治

20歲男騎重機衝北宜　過彎見休旅車嚇到！急剎自摔下一秒慘了

大年初二「恐怖拜年」！角頭5分鐘遭砍21刀慘死　檢起訴11人

北港鎮長蕭永義「賣清潔隊6職缺」　貪750萬判囚10年2月將停職

許維恩請「王家梁操刀」剪掉20cm長髮　激美成果驚艷網：是真愛！

性感歌姬變「人間Versace」！　杜娃黎波超模身材帶貨圖騰包美翻

投錢買飲料驚覺有詐　一看自販機下方「有陷阱」！網笑：會飄氣球

機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

防疫宅在家壓力大！「Good and New」分享法　聊出好心情可紓壓

出生3天被拋棄…戰鬥民族收養「犬狼混血」！搖身變帥氣大狗狗　

特力屋開賣居家快篩試劑　6／30起全台42間買得到

在家追劇又懶又邋遢！　小S見「女兒1行為」被打醒：真是我的導師

7月新制懶人包！育嬰津貼加碼、擴大不孕補助　機組員檢疫7+7

懶人包／雙北72歲↑長者來打莫德納　預約時間、開放對象一次看

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

社會熱門新聞

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

高雄女高中生自家頂樓墜落亡　相驗結果出爐

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

即／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

33種調教項目表曝　爆乳裸拍妹：碰女王膝蓋以上是大忌

獨／起底警官男優！拍片運動服一看就知道是他

警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約無料

二線二星警官驚傳拍成人片！暫調內勤靜候調查

爆乳女王做完筆錄狂發23照：造福賤狗

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

獨／滿街飄千元鈔　老警喊：阿娘喂

台南小貨車「打水漂」塞進水溝　駕駛不治

桃園歇業火鍋店12男女開趴　最高罰360萬

6對男女藏養生館「偷偷連結」 警目睹驚人一幕

更多熱門

相關新聞

即／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

即／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

對於警察專科學校Ｕ性中隊長趁下班拍攝SWAG成人影片，警專展開調查程序，認為經比對相關特徵，雖部分吻合，但由於成人影片男主角均打上馬賽克，並無接證據可稽。校方啟動內部調查後，U姓中隊長雖然否認涉案拍片，但自覺受辱，自認無法續任隊職官工作及面對學生，考量個人生涯規劃，使個人及家庭回歸平靜生活，萌生退意且辭意甚堅，已於上週請辭獲准，警專強調尊重其個人意願。

獨／起底警官男優！拍片運動服一看就知道是他

獨／起底警官男優！拍片運動服一看就知道是他

二線二星警官驚傳拍成人片！暫調內勤靜候調查

二線二星警官驚傳拍成人片！暫調內勤靜候調查

童仲彥拍AV！作家曝「胯下反應」

童仲彥拍AV！作家曝「胯下反應」

樹德科大喊檢討學籍　童仲彥反擊：不知SWAG合法了？

樹德科大喊檢討學籍　童仲彥反擊：不知SWAG合法了？

關鍵字：

警專中隊長SWAG女優

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

古娃娃鏟肉20Kg「XL→M號」菜單曝！

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面