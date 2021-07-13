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社會 社會焦點 保障人權

獨／殺夫蛇蠍女7歲女兒疑遭虐　小王大嫂怒控：衣服一脫全是肋骨

記者陳以昇、林冠吟／台中報導

台中一名姚姓女子涉嫌和陳姓小王一起謀殺袁姓丈夫，直到袁男的弟弟發現哥哥失蹤多日，調閱監視器發現哥哥的車停在小王的住處，驚覺不對，緊急報警，卻在陳男住家附近的水溝發現袁男的遺骸，目前警方已經將姚、陳2人收押，並釐清相關案情。而陳男的大嫂接受《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問時表示，自姚女來後，「家裡沒有一天是平靜的。」

▲▼蛇蠍女聯手小王毒殺老公，焚屍地點離小王家僅5公尺。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蛇蠍女聯手小王毒殺老公，焚屍地點離小王家僅5公尺。（圖／記者白珈陽翻攝）

回顧整起案情，袁姓男子5月初探視已離婚的姚女和女兒後，就此人間蒸發，袁男的胞弟找不到人於同月31日報警，警方循線追查後發現，姚妻疑似夥同陳姓小王，先下手餵藥迷昏，再打死袁男，最後趁著凌晨袁男女兒熟睡時，以汽油焚燒屍體，燒了整整3個多小時，最後再將袁男的白骨裝進麻布袋，丟進水溝。

▲▼陳姓小王的大嫂出面指控蛇蠍女。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳姓小王的大嫂出面指控蛇蠍女，家裡從她來了之後沒一天平靜的。（圖／記者陳以昇攝）

陳男的大嫂指出，去年10月至今到現在約9個月的時間，家裡自陳男帶姚女回來以後沒有一天是平靜的。大嫂指控姚女，沒有工作還整天撒謊，手腳更是不乾淨，把家裡搞得烏煙瘴氣，「是一個很麻煩的人。」

陳男的大嫂表示，因為不喜歡姚女，所以基本上和姚零互動，但也懷疑姚女虐童，所以在能顧及的範圍多少照顧一下姚的女兒，「畢竟自己也是當媽的人。」大嫂透露，姚女帶著袁男7歲的女兒一起住，但女兒竟然比她3歲的兒子還要瘦小，「洗澡衣服一脫，全部都是肋骨。」

▲▼聯手小王毒殺老公，蛇蠍女正面照曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲姚女和袁男離婚後，由姚女照顧他們7歲的女兒，但大嫂卻出面指控姚女疑似虐童。（圖／記者游瓊華翻攝）

大嫂表示，家人曾經在晚上聽到姚女的女兒喊餓，疑似餓到無法忍受後，歇斯底里的大哭，姚女卻始終都不曾理會，忍無可忍後暴怒回應「閉嘴！我要睡覺」等語，直言「她女兒真的很可憐。不要因為想要打砲，就把小孩放在旁邊吧」。

大嫂最後指出，姚女自來到他們家至今，一直欺騙他們已經和袁男離婚，卻又提不出相關證據證明2人已經離婚，期間更是曾多次看到袁男打電話來找姚女，只是她很少和姚女談及這部分，只是萬萬沒想到姚女竟然會做出這樣的事情，而家裡的人也都完全不知道，直到警方上門才知道姚女和陳男竟然聯手做了這樣不對的事情。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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